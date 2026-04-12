قاليباف: إيران كانت لديها مبادرات جيدة لإظهار حسن النية لأمريكا
12 أبريل نَيْسَان (رويترز) – قال كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إيرانية رسمية اليوم الأحد إن إيران كانت لديها مبادرات جيدة للغاية لإظهار حسن النية في المحادثات مع الولايات المتحدة، مما أدى إلى إحراز تقدم في المفاوضات.
وأضاف أن التهديدات الجديدة التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لن تؤثر على الأمة الإيرانية.
وقال “إذا حاربتم فسنحارب وإذا قدمتم حلولا منطقية فسنتعامل معكم بالمنطق”.
