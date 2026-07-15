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قاليباف: إيران ليس لديها أي سبب للالتزام بمذكرة التفاهم مع أمريكا بدون مكاسب

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15 يوليو تموز (رويترز) – قال كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف اليوم الأربعاء إن إيران إذا لم تستفد من مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة “فلا سبب لدينا للالتزام بهذا التفاهم”.

وذكر في بيان على تطبيق تيليجرام أن الأمن القومي الإيراني يعتمد على إبقاء “الترتيبات الإيرانية” في مضيق هرمز.

وأكد أن نهج إيران في حربها مع الولايات المتحدة والمفاوضات لإنهاء هذه الحرب يجب أن يقوم على المصالح الوطنية والأمن القومي على منظور طويل الأمد، مضيفا أن طهران ليس أمامها خيار سوى الاعتماد على قوتها الذاتية.

(إعداد نهى زكريا للنشرة العربية – تحرير معاذ عبدالعزيز)

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