قاليباف: الحرب لن تنتهي أبدا باستسلام إيران

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10 يوليو تموز (رويترز) – قال كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف إن طهران مستعدة “للدفاع الشامل” إذا خالفت واشنطن مذكرة التفاهم الموقعة الشهر الماضي، وإن الحرب لن تنتهي أبدا باستسلام إيران.

وذكر قاليباف، خلال لقاء مع أحمد موزاني، رئيس الجمعية الاستشارية الشعبية الإندونيسية، أنه أبلغ جيه. دي. فانس نائب الرئيس الأمريكي خلال المفاوضات بأن طهران لا تثق بواشنطن، وأنه يرى أن المستعدين للحرب فقط هم من يمكنهم التفاوض مع الولايات المتحدة.

ونُشرت هذه التعليقات عبر حساب قاليباف على تطبيق تيليجرام.

(تغطية صحفية إيناس العشري ومحمد الجبالي وياسمين غنية – إعداد محمد أيسم للنشرة العربية – تحرير محمود رضا مراد )