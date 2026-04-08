قاليباف: انتهاك 3 بنود رئيسية من مقترح وقف إطلاق النار قبل بدء المفاوضات

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

8 أبريل نيسان (رويترز) – قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف اليوم الأربعاء إن ثلاثة بنود رئيسية من مقترح النقاط العشر لوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران قد انتهكت قبل بدء المفاوضات المقرر انطلاقها يوم الجمعة في باكستان، مضيفا أنه في ظل هذه الظروف، يعد وقف إطلاق النار الثنائي أو المفاوضات أمرا غير منطقي.

وأضاف في منشور له على موقع إكس أن هذه الانتهاكات شملت خرق وقف إطلاق النار في لبنان ودخول طائرة مسيرة إلى المجال الجوي الإيراني وإنكار حق إيران في تخصيب اليورانيوم.

وقالت مصادر باكستانية إن قاليباف سيتوجه برفقة وزير الخارجية عباس عراقجي إلى إسلام آباد لإجراء محادثات مع الولايات المتحدة.

(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية)

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

