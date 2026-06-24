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قاليباف: دول الشرق الأوسط وحدها هي التي يجب أن تتخذ القرارات المتعلقة بأمن المنطقة

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دبي 24 يونيو حزيران (رويترز) – قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف اليوم الأربعاء إن دول الشرق الأوسط وحدها هي التي ينبغي أن تحدد النظام السياسي والأمني في المنطقة، وعبر عن رفضه للتدخل الخارجي ودعا إلى توسيع التعاون داخل المنطقة.

وأدلى قاليباف بتعليقاته خلال اجتماع لاتحاد برلمانات منظمة التعاون الإسلامي في باكو، عاصمة أذربيجان، في وقت تسعى فيه إيران والولايات المتحدة إلى إبرام اتفاق دائم. وبُثت تعليقاته على التلفزيون الرسمي.

(إعداد محمود رضا مراد للنشرة العربية – تحرير مروة غريب)

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية