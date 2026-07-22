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قاليباف: لن يبيع أحد النفط في منطقة لا يمكن لإيران البيع فيها

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22 يوليو تموز (رويترز) – قال محمد باقر قاليباف كبير المفاوضين الإيرانيين اليوم الأربعاء إن أحدا لن يتمكن من بيع النفط في منطقة لا تستطيع إيران بيعه فيها، مضيفا أن طهران إذا لم تضمن أمنها، فلن تكون أي بنية تحتية آمنة.

وذكر قاليباف في منشور على إكس “معادلة هذه الحرب واضحة: إما كل شيء وإما لا شيء”، مضيفا أن أمن مضيق هرمز يكمن في رحيل القوات الأمريكية عنه.

(تغطية صحفية يمنى إيهاب وأحمد طلبة – إعداد محمد أيسم للنشرة العربية – تحرير سلمى نجم)

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