قاليباف: وقف إطلاق النار في لبنان والإفراج عن الأصول الإيرانية شرط لبدء المحادثات
10 أبريل نَيْسَان – ربط رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف اليوم الجمعة بدء المفاوضات مع الولايات المتحدة بتنفيذ إجراءين قال إنه سبق الاتفاق عليهما، وهما وقف إطلاق النار في لبنان والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة.
وقال في منشور على موقع إكس اليوم الجمعة إن هذه الخطوات جزء من التزامات قطعتها الأطراف، ونبه إلى ضرورة عدم بدء المحادثات قبل الوفاء بها، وسط تصاعد الخلافات بشأن شروط وقف إطلاق النار واستمرار الأعمال القتالية في لبنان.
(تغطية صحفية إيناس العشري وأحمد طلبة- إعداد علي خفاجي للنشرة العربية)