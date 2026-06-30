قاليباف: يجب استيفاء شروط مذكرة التفاهم مع أمريكا قبل أي محادثات

reuters_tickers

المشاركة

1دقيقة

دبي 30 يونيو حزيران (رويترز) – قال كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف في مقابلة مع التلفزيون الحكومي اليوم الثلاثاء إن الاجتماعات الحالية التي تعقدها إيران تهدف إلى الوفاء بالتزامات مذكرة التفاهم، مشيرا إلى أنها لن تدخل في مفاوضات أخرى حتى استيفاء شروط مذكرة التفاهم الموقعة بين إيران والولايات المتحدة.

وأضاف قاليباف، رئيس مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان)، أن إيران تتمتع بالسيادة على مضيق هرمز إلى جانب سلطنة عُمان، ولن تتنازل أبدا عن حقوقها في المضيق، مشيرا إلى أن المرور المجاني عبر المضيق محدد بستين يوما فقط بما يتوافق مع مذكرة التفاهم.

(تغطية صحفية الولي الولي ويمنى إيهاب ومحمد الجبالي – إعداد محمد أيسم للنشرة العربية – تحرير معاذ عبدالعزيز )