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قاليباف يتوعد باستهداف المصالح الأمريكية بسبب التصعيد في لبنان

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دبي 7 يونيو حزيران (رويترز) – قال كبير المفاوضين الإيرانيين ورئيس البرلمان محمد باقر قاليباف إن الحصار البحري المفروض على إيران والضوء الأخضر الذي منحته الولايات المتحدة اليوم لإسرائيل، يحولان القواعد والأصول الأمريكية والإسرائيلية في المنطقة إلى أهداف مشروعة لإيران.

وتأتي تصريحات قاليباف، التي أوردها في منشور على موقع إكس، في أعقاب هجمات إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل حزب الله، حليف إيران في لبنان.

وأضاف قاليباف، في إشارة واضحة إلى الولايات المتحدة وإسرائيل “إنهما لا تلتزمان بوقف إطلاق النار ولا تؤمنان بالحوار، أظهرتا من خلال الحصار البحري وانتهاك الاتفاقيات المتعلقة بلبنان أنهما لا تفهمان إلا لغة القوة”.

(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية)

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