قاليباف يتوعد برد إيراني “ساحق” في حال عاودت الولايات المتحدة الحرب

توعد محمد باقر قاليباف، رئيس مجلس الشورى الذي قاد وفد إيران في المحادثات مع الولايات المتحدة، السبت برد “ساحق” في حال عاودت واشنطن الحرب، مؤكدا أن طهران “أعادت بناء” قواتها المسلحة خلال وقف إطلاق النار.

وقال قاليباف في بيان على منصات التواصل الاجتماعي إن “قواتنا المسلحة أعادت بناء نفسها خلال فترة وقف إطلاق النار، بطريقة أنه في حال ارتكب (الرئيس الأميركي دونالد) ترامب حماقة وعاود الحرب، سيكون الأمر ساحقا أكثر ومريرا أكثر للولايات المتحدة من اليوم الأول” للهجوم الذي أطلقته واشنطن وإسرائيل في شباط/فبراير.

وأتى بيان قاليباف عقب استقباله المشير عاصم منير، قائد جيش باكستان التي تقود الوساطة بين إيران والولايات المتحدة، وساهمت في توصلهما الى هدنة بدأ تطبيقها اعتبارا من الثامن من نيسان/أبريل.

وصل منير الى إيران الجمعة في إطار جهود الوساطة، وسط تقارير إعلامية عن درس دونالد ترامب استئناف الضربات على طهران.

وكان وقف إطلاق النار قد وضع حدا للأعمال العدائية في الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل اعتبارا من 28 شباط/فبراير، لكن جهود التفاوض لم تفض حتى الآن إلى اتفاق سلام دائم.

والتقى منير بعيد وصوله الى طهران، وزير الخارجية عباس عراقجي وناقش معه “آخر الجهود والمبادرات الدبلوماسية لمنع وقوع تصعيد جديد”، وفق ما أفادت الخارجية الإيرانية في بيان.

كما نشرت الرئاسة الإيرانية السبت صورا للقاء جمع منير بالرئيس مسعود بيزشكيان، بينما أفاد التلفزيون الرسمي بأن قائد الجيش الباكستاني سيلتقي عراقجي مرة ثانية السبت.

توازيا، أعلنت الخارجية الإيرانية أن عراقجي أجرى سلسلة اتصالات مع نظرائه في دول إقليمية مثل تركيا وقطر والعراق وسلطنة عمان.

واتهمت طهران السبت الولايات المتحدة بعرقلة المفاوضات الساعية لإنهاء الحرب من خلال “مطالب مفرطة”. وتحدث عراقجي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن “مواقف متناقضة ومطالب مفرطة” من جانب واشنطن، بحسب ما نقلت وكالتا تسنيم وفارس.

وشدد الوزير على أنه رغم “الخيانة المتكررة” من جانب الولايات المتحدة، فإن إيران “شاركت في العملية الدبلوماسية بنهج مسؤول (…) وتسعى إلى تحقيق نتيجة معقولة وعادلة”، بحسب ما نقلت وسائل إعلام محلية.

من جهة أخرى، نقلت وسائل إعلام أميركية أن واشنطن تدرس شن عمليات عسكرية جديدة على إيران.

وذكرت شبكة “سي بي اس نيوز” أن الجيش الأميركي يستعد لاحتمال شن عمليات قصف خلال نهاية الأسبوع، فيما قال موقع أكسيوس إن ترامب جمع كبار مستشاريه الجمعة لمناقشة الحرب.

