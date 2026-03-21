قبرص: بريطانيا قالت إن قاعدتيها لدينا لن تُستخدما في حرب إيران

نيقوسيا 21 مارس آذار (رويترز) – قال المتحدث باسم الحكومة القبرصية اليوم السبت إن بريطانيا لن تستخدم قاعدتيها في قبرص في أي عمل هجومي خلال أزمة إيران، مشيرا إلى اتصال هاتفي جرى بين رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والرئيس القبرصي نيكوس كريستودوليدس.

وذكر المتحدث في بيان مكتوب “أكد رئيس الوزراء البريطاني مجددا… أن أمن جمهورية قبرص أمر أساسي لبريطانيا، ولهذه الغاية، تم اتخاذ قرار بتعزيز الوسائل التي تسهم في التدابير الوقائية المعمول بها بالفعل”.

وأضاف “أكد رئيس الوزراء مجددا أن القاعدتين البريطانيتين في قبرص لن تُستخدما في أي عمليات عسكرية هجومية”.

وتسببت طائرة مسيرة من طراز شاهد إيرانية الصنع في أضرار طفيفة عندما اصطدمت بمرافق في قاعدة أكروتيري الجوية البريطانية في جنوب قبرص في الثاني من مارس آذار، وتم اعتراض طائرتين أخريين لاحقا. ولم تُسجل أي حوادث أمنية أخرى معروفة.

وتحتفظ بريطانيا بسيادتها على قاعدتين في الجزيرة منذ منحت مستعمرتها السابقة الاستقلال في 1960.

(إعداد محمد أيسم للنشرة العربية – تحرير معاذ عبدالعزيز)