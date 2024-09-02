قبرص تدرس خطة لحقل للغاز بـ 4 مليار دولار طرحتها شيفرون وشركاؤها

afp_tickers

3دقائق

أكدت قبرص الاثنين بأن مقترحا تم تحديثه تبلغ قيمته أربعة مليارات دولار طرحته شركة “شيفرون” الأميركية العملاقة للطاقة وشركاؤها لتطوير حقل أفروديت النفطي “خطوة في الاتجاه الصحيح” بعد نزاع طال أمده.

وأعلنت شركة “نيو ميد إنرجي” الإسرائيلية، الشريكة في حقل الغاز الطبيعي البحري إلى جانب “شيفرون” و”شل” الأحد تقديم مراجعة لخطة 2019 لحقل أفروديت للحكومة القبرصية.

وقال الرئيس نيكوس خريستودوليدس للصحافيين الاثنين إنه “تم وضع مقترح معيّن. ما يمكنني قوله لكم من الدراسة الأولية الخاضعة للتقييم هو أنها تسير في الاتجاه الصحيح”.

وأضاف “بالنسبة لنا، فإن حضور شيفرون، الشركة الأميركية العملاقة، في المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية قبرص هو تصويت بالثقة”.

وتابع “سنقيّم بشكل شامل المقترح الجديد ونعبّر عن موقفنا”.

وأفاد خريستودوليدس أنه سيجتمع مع المدراء التنفيذيين لدى “شيفرون” في نيويورك عندما يحضر اجتماعا للجمعية العامة للأمم المتحدة في وقت لاحق هذا الشهر.

ورفضت الحكومة خطة سبقت مراجعتها بشأن كيفية استغلال 3,6 تريليون قدم مكعب تقريبا من الغاز الطبيعي.

وأفادت “نيو ميد إنرجي” التي تملك حصة نسبتها 30% في حقل أفروديت بأنه تم إدخال إرشادات من الحكومة القبرصية بشأن إنتاج ومعالجة الغاز الطبيعي من الحوض في الخطة المحدثة.

وذكر بيان “نيو ميد” بأن منشأة عائمة بطاقة إنتاجية قصوى تبلغ حوالى 800 مليون قدم مكعب يوميا ستتمركز فوق حوض أفروديت.

وقال “سيتم تصدير الغاز الطبيعي من وحدة الإنتاج العائمة عبر خط أنابيب إلى منظومة النقل المصرية”.

وساد خلاف بشأن تطوير الحقل بعدما قدّم تحالف بقيادة “شيفرون” خطة معدّلة قالت قبرص إنها تمثّل تراجعا عن خطة تطوير للعام 2019 اتّفقت عليها جميع الأطراف.

أعدت الخطة الأولى “نوبل إنرجي”، وهي شركة مشغلة مستقلة استحوذت “شيفرون” عليها في تشرين الأول/أكتوبر 2020.

اكتُشف حقل أفروديت للغاز قبالة قبرص في شرق المتوسط عام 2011 وأُعلن بأنه قابل ليتم استغلاله تجاريا ابتداء من 2014-2015.

تخ/لين/ص ك