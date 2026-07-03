قتلى بضربات متبادلة بين روسيا وأوكرانيا

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تبادلت روسيا وأوكرانيا القصف الجمعة، غداة أعنف هجوم شنّته موسكو على كييف بالمسيرات والصواريخ منذ بدء غزوها للبلاد وأودى بـ30 شخصا، فيما أسفرت ضربات جديدة على جانبي الحدود عن سقوط قتلى مدنيين في البلدين المتحاربين.

قُتل أربعة أشخاص من بينهم طفلة ووالدتها في هجوم روسي ليلي استهدف منطقة سومي في شمال شرق أوكرانيا، على ما أفاد حاكم المنطقة الجمعة.

وقال رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية أوليغ هريغروف عبر تلغرام “أسفرت غارة روسية بطائرة مسيرة عن مقتل امرأتين ورجل مسن وطفلة لم تبلغ عامين”.

وأضاف أن ثلاثة رجال أصيبوا أيضا في الغارة التي استهدفت مبنى سكنيا وتسببت في اندلاع حريق، مرفقا منشوره بصورة تُظهر مبنى محترقا.

وردا على الغارات الجوية الروسية المتواصلة بعد أكثر من أربع سنوات على بدء الحرب، صعّدت أوكرانيا هجماتها داخل العمق الروسي في الأسابيع الأخيرة، مستهدفة بنى تحتية للطاقة وأهدافا عسكرية.

وأدّت ضربات أوكرانية على منطقتين روسيتين حدوديتين إلى مقتل شخصين بحسب السلطات المحلية.

في مدينة بيلغورود، عاصمة الإقليم الروسي الذي يحمل الاسم نفسه والمتاخم لأوكرانيا، قُتلت امرأة بغارة استهدفت المنطقة، وفق ما أعلن رئيس بلدية بيلغورود فالنتين ديميدوف عبر تلغرام.

وأوضح أن الهجوم استهدف تحديدا منشآت مدنية وتسبب بانقطاع المياه والكهرباء عن المدينة التي يزيد عدد سكانها عن 300 ألف نسمة.

وفي منطقة بريانسك، قُتل رجل وأُصيب اثنان الجمعة بهجمات عبر مسيرات انتحارية، وفق ما أفاد حاكم المنطقة يغور كوفالتشوك.

وفي الجزء الذي تحتله روسيا من منطقة زابوروجيا في جنوب أوكرانيا، قال الحاكم المعين من موسكو يفغيني باليتسكي، إن ثلاثة أشخاص قُتلوا “بهجمات استهدفت مناطقنا السكنية السلمية والبنية التحتية المدنية في المنطقة”.

وبحسب وزارة الدفاع الروسية، أسقطت روسيا بين الخميس والجمعة 155 مسيرة أوكرانية فوق مناطقها وشبه جزيرة القرم التي ضمّتها إلى أراضيها.

– تلوث الهواء –

وتأتي هذه الضربات بعد يوم من أسوأ هجوم شنته موسكو بمسيرات وصواريخ على العاصمة الأوكرانية منذ بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا في شباط/فبراير 2022.

وبحسب حصيلة نشرتها فرق الإنقاذ الجمعة، قُتل ما لا يقل عن 30 شخصا في الهجوم على كييف.

والجمعة، حضّت سلطات العاصمة الأوكرانية السكان على الحدّ من قضاء الوقت في الهواء الطلق، بعد أن تسببت الحرائق الناجمة عن الغارات الروسية بتفاقم تلوث الهواء.

وقالت الإدارة العسكرية في كييف في منشور عبر تلغرام “بسبب الحرائق التي اندلعت جراء هجوم العدو ليل الثاني من تموز/يوليو، وانعدام الرياح، لم تتبدد الملوثات في الغلاف الجوي”.

وأضافت “لتحسين جودة الهواء، يُنصح بإغلاق النوافذ، والحد من قضاء الوقت في الهواء الطلق، وشرب كميات وافرة من الماء، وتشغيل جهاز تنقية الهواء على أعلى مستوى في حال توفره”.

وصنّفت شركة “آي كيو إير” السويسرية جودة الهواء في كييف بأنها “متوسطة” بشكل عام حتى الساعة 11,00 (08,00 بتوقيت غرينتش) من الجمعة، مع العلم أنّ بعض محطات الرصد التابعة لها صنّفت الهواء في العاصمة الأوكرانية بأنه “مضر جدا بالصحة”.

وتعهدت كييف الخميس بالرد على موسكو التي أعلنت عزمها مواصلة هجماتها.

وأعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الخميس، أن أوكرانيا سترد “بالتأكيد” على هذا الهجوم.

وقال خلال جولة تفقدية للمواقع المتضرّرة “تقصف روسيا أهدافا مدنية كي تدفع أوكرانيا إلى التخلّي عن الدولة بكلّ بساطة ولتحدث شرخا بين المجتمع المدني والجيش. هذا ما كانت تعوّل عليه طوال الحرب. ولن يحدث ذلك أبدا”.

وأطلقت روسيا ليل الأربعاء الخميس، 496 مسيرة و74 صاروخا، بما فيها مقذوفات بالستية يصعب التصدّي لها، بحسب سلاح الجوّ الأوكراني الذي أفاد عن إسقاط 48 صاروخا و476 مسيرة.

بور-كاد/رك/ع ش