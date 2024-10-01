مُستجدّات ورُؤى سويسريّة بعشر لغات
تسجيل الدخول

قتلى في حريق حافلة خلال رحلة مدرسية في تايلاند

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

قتل عدة أشخاص في حريق اندلع في حافلة كانت تقل أطفالا في رحلة مدرسية الثلاثاء قرب بانكوك فيما تخشى السلطات التايلاندية أن يصل عدد القتلى الى 25.

بعد أكثر من ساعتين من وقوع الحادث، واصل رجال الإنقاذ العمل قرب الحافلة المحترقة بحثا عن جثث لتحديد حصيلة أولية.

وكانت الحافلة تنقل تلاميذ مدرسة من صفوف مختلفة بدءا من الروضة، ومعلميهم من مؤسسة في إقليم أوثاي ثاني (شمال) في رحلة مدرسية إلى منطقة بانكوك.

وقال وزير النقل سورييا جوانغرونغروانغكيت للصحافيين “لسنا متأكدين بعد” من مصير 25 شخصا (22 تلميذا وثلاثة معلمين) مفقودين.

وأضاف أنه تم إنقاذ 19 راكبا من أصل 44.

وأكدت رئيسة الوزراء بايتونغتارن شيناواترا على منصة اكس سقوط “قتلى وجرحى” بدون إعطاء توضيحات.

وكتبت: “كأم، أود أن أعرب عن أصدق التعازي لأسر المصابين والقتلى”.

وقال بيالاك ثينكاو رئيس فريق الإنقاذ الذي تم إرساله إلى مكان الحادث، “بعض الجثث التي تم العثور عليها صغيرة جدا. يفترض أنهم اطفال”.

وأضاف، “كانت غريزة الأطفال الهروب عبر الجزء الخلفي من الحافلة، وهذا هو مكان الجثث. (…) الحروق تجعل من الصعب التعرف على الضحايا”.

وقال الأطباء الذين يعالجونهم إن بعض الأطفال الذين فروا لديهم علامات حروق على وجوههم وأفواههم وأعينهم، بحسب ما أوردت وسائل إعلام محلية.

تب-اه/نور/ب ق

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: سايمون برادلي

هل تتجنّب.ين الأخبار؟ ولماذا؟

هل أنت مهتم.ة جدًا بالأخبار، أم تحاول.ين تجنّبها؟ لماذا تعتقد.ين أن الاهتمام العام بالأخبار في تراجع؟ شارك.ي رأيك في الموضوع.

شارك في الحوار
52 إعجاب
77 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

ما هو مستقبل نموذج الحياد السويسري؟

هل يمكن التمسك بالحياد في زمن التكتلات والتوترات الجيوسياسية؟

شارك في الحوار
168 إعجاب
118 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بنيامين فون فيل

ما الذي يمكن أن تتعلمه سويسرا والولايات المتحدة الأمريكية من بعضهما البعض حاليا؟

ما هو رأيك حول كيفية استفادة الجمهوريات الشقيقة السابقة من بعضها البعض؟

شارك في الحوار
50 إعجاب
32 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية