قتلى وجرحى في حادث اصطدام قطار بحافلة مدرسية في بلجيكا

قُتل عدد من الأشخاص بحادث تصادم بين حافلة مدرسية كانت تقلّ أطفالا وقطار في شمال بلجيكا، على ما أفادت مصادر متطابقة وكالة فرانس برس.

وقال مصدر متابع للحادث لوكالة فرانس برس “هناك قتلى”، من دون أن يذكر حصيلة دقيقة.

وأوضحت الناطقة باسم الشرطة آن بيرجيه لقناة “في آر تي” أنّ الحافلة كانت تقل سبعة تلاميذ بالإضافة إلى سائق ومعاون.

وكان وزير الداخلية برنار كوينتان تحدّث عن سقوط “ضحايا” بالحادث.

وقال فريدريك ساكري، الناطق باسم شركة “إنفرابيل” المشغلة لشبكة السكك الحديد في بلجيكا، لوكالة فرانس برس، إن الحادث وقع في بوغينهاوت عند معبر سكة حديد.

وأضاف “وقع الحادث قرابة الساعة 8,08 صباحا. اصطدم قطار كان يُفترض أن يتوقف في المحطة التالية على بُعد كيلومتر تقريبا، بحافلة صغيرة”.

وأوضح أنّ “الاصطدام كان قويا جدا”، متحدثا عن حصيلة “مأساوية” للضحايا.

وعبّر وزير الداخلية برنار كوينتان عن أسفه الشديد لهذا “الحادث المأساوي”.

وكتب عبر اكس “أفكاري مع الضحايا وعائلاتهم. وأتمنى الشفاء العاجل للمصابين”.

وأعربت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين عن حزنها العميق إزاء الحادث. وكتبت عبر اكس: “أشعر بحزن كبير إزاء خبر الحادث المأساوي بين قطار وحافلة مدرسية في بوغينهاوت. أتقدم بأحر التعازي إلى عائلات الضحايا وذويهم. اليوم، تنعى أوروبا بلجيكا”.

ورفضت الشرطة ذكر حصيلة دقيقة للضحايا بعدما تواصلت وكالة فرانس برس معها.

