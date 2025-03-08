قتيلان بجنوب غزة جراء ضربة جوية إسرائيلية وسط مساع لتمديد وقف إطلاق النار

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القاهرة (رويترز) – قالت مصادر طبية إن غارة جوية إسرائيلية قتلت فلسطينيين اثنين في رفح بجنوب قطاع غزة يوم السبت، وذلك في الوقت الذي يواصل فيه وسطاء محادثاتهم لتمديد وقف إطلاق النار الهش البالغة مدته 42 يوما والمتفق عليه في يناير كانون الثاني بين إسرائيل وحركة حماس.

وقال الجيش الإسرائيلي إن طيرانه ضرب طائرة مسيرة عبرت من إسرائيل إلى جنوب غزة و”عددا من المشتبه بهم” حاولوا التقاطها فيما بدا أنه محاولة تهريب فاشلة.

جاءت الضربة بعد يوم واحد من غارة إسرائيلية بطائرات مسيرة قتلت شخصين في غزة يوم الجمعة. وقال الجيش الإسرائيلي إنه هاجم مجموعة ممن يشتبه بكونهم مسلحين ينشطون بالقرب من قواته في شمال غزة ويزرعون عبوة ناسفة في الأرض.

وتأتي الهجمات الجديدة في الوقت الذي يشارك فيه وفد من حماس في محادثات وقف إطلاق النار في القاهرة مع وسطاء مصريين ساعدوا في تسهيل المحادثات إلى جانب مسؤولين من قطر، بهدف العبور إلى المرحلة التالية من الاتفاق، والتي قد تفتح الطريق لإنهاء الحرب.