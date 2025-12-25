The Swiss voice in the world since 1935
قتيلان بغارة إسرائيلية في شمال شرق لبنان (وزارة الصحة)

تم نشر هذا المحتوى على
قتل شخصان بغارة إسرائيلية على بلدة في شمال شرق لبنان قرب الحدود مع سوريا، بحسب ما أفادت وزارة الصحة اللبنانية الخميس.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية في بيان الخميس أن “غارة العدو الإسرائيلي اليوم على سيارة في بلدة حوش السيد علي قضاء الهرمل أدت إلى استشهاد مواطنين اثنين”.

ورغم وقف إطلاق النار المُبرم بين لبنان وإسرائيل منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2024، تواصل الدولة العبرية تنفيذ هجمات منتظمة تقول إنها تستهدف البنية التحتية لحزب الله، متهمة إياه بإعادة التسلّح.

ومنذ سريان الاتفاق، قُتل أكثر من 340 شخصا بغارات إسرائيلية في لبنان بحسب حصيلة أعدّتها فرانس برس استنادا إلى بيانات وزارة الصحة.

في المقابل، أعلنت الوكالة الوطنية للإعلام وفاة عنصر من الأمن العام اللبناني متأثرا بجروح أصيب بها الأسبوع الماضي جراء غارة إسرائيلية استهدفت شاحنة صغيرة في بلدة سبلين التي تقع على بعد نحو 30 كيلومترا من بيروت.

ونصّ اتفاق وقف إطلاق النار على وقف الأعمال القتالية وانسحاب حزب الله إلى شمال نهر الليطاني في جنوب لبنان، وعلى انسحاب الجيش الإسرائيلي من المواقع التي تقدّم اليها خلال الحرب الأخيرة.

غير أن إسرائيل تبقي على خمسة مواقع استراتيجية داخل الأراضي اللبنانية، وتضغط مع الولايات المتحدة لنزع سلاح حزب الله في كل لبنان.

وقد أقرّت السلطات اللبنانية بالفعل خطة لنزع سلاح حزب الله بدأ الجيش تنفيذها، غير أن الحزب اللبناني يؤكد أن الاتفاق يلحظ فقط منطقة جنوب الليطاني الحدودية.

