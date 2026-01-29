The Swiss voice in the world since 1935
قتيلان بنيران إسرائيلية في غزة مع انتقال اتفاق الهدنة إلى المرحلة التالية

القاهرة 29 يناير كانون الثاني (رويترز) – قال مسؤولون في قطاع الصحة إن فلسطينيين على الأقل قُتلا بنيران إسرائيلية في قطاع غزة، في أحدث واقعة عنف في وقت تستعد فيه حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وإسرائيل لتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة.

وذكر مسعفون أن رجلين قتلا على يد القوات الإسرائيلية في شرق خان يونس، في منطقة مجاورة لمواقع عمليات الجيش. ولم يصدر عن الجيش الإسرائيلي أي تعليق بعد.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة أن النيران الإسرائيلية قتلت ما لا يقل عن 490 شخصا منذ بدء سريان الهدنة في أكتوبر تشرين الأول في القطاع.

وقالت إسرائيل إن أربعة جنود قتلوا على يد مسلحين في قطاع غزة خلال الفترة نفسها. وتبادل الطرفان الاتهامات بشأن انتهاكات الهدنة.

ومع الانتقال إلى المرحلة الثانية، يتعين على الولايات المتحدة وشركائها في الوساطة التعامل مع مسألة نزع سلاح حماس، وهي مسألة شائكة رفضتها الحركة مرارا. كما تدعو الخطة إلى نشر قوة حفظ سلام دولية.

(تغطية صحفية نضال المغربي – إعداد سلمى نجم للنشرة العربية – تحرير أيمن سعد مسلم )

