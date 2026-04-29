قتيلان بينهما عسكري في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان

قُتل جندي في الجيش اللبناني وشقيقه في غارة جوية إسرائيلية على جنوب لبنان، بحسب ما أعلن الجيش الأربعاء، في وقت تواصل إسرائيل شنّ ضربات على الرغم من سريان وقف إطلاق النار مع حزب الله.

ويأتي ذلك غداة إصابة عسكريين بجروح جراء غارة إسرائيلية أدّت إلى مقتل ثلاثة من عناصر الدفاع المدني اللبناني خلال عملية إنقاذ وفق السلطات، في ما وصفه رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام بأنه “جريمة حرب”.

وأورد الجيش اللبناني في بيان الأربعاء “استشهاد عسكري وشقيقه جراء غارة إسرائيلية معادية استهدفتهما في بلدة خربة سلم…أثناء انتقالهما على متن دراجة نارية من مركز عمل العسكري إلى منزله في بلدة الصوانة”.

وطالت الحرب في الشرق الأوسط لبنان في الثاني من آذار/مارس، بعد إطلاق حزب الله صواريخ على إسرائيل ردا على مقتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي في الهجوم الأميركي الإسرائيلي. وشرعت الدولة العبرية في حملة واسعة من الغارات الجوية، واجتياح بري لمناطق في جنوب لبنان محاذية لحدودها.

ودخل وقف لإطلاق النار لعشرة أيام حيز التنفيذ اعتبارا من 17 نيسان/أبريل. وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 23 منه تمديده لثلاثة أسابيع.

والأربعاء، قال الرئيس اللبناني جوزاف عون وفق بيان للرئاسة، إنه يواصل “الاتصالات لتثبيت وقف إطلاق النار، والتوقف عن هدم المنازل في القرى الجنوبية المحتلة”.

وجاء ذلك فيما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية عن سلسلة غارات جديدة طالت عددا من القرى في جنوب لبنان.

وبموجب نص اتفاق وقف النار الذي نشرته وزارة الخارجية الأميركية، تحتفظ إسرائيل بحرية اتخاذ “كافة التدابير الضرورية للدفاع عن نفسها في أي وقت بمواجهة الهجمات المخطط لها والوشيكة والمتواصلة”.

ومنذ سريان الهدنة، تواصل القوات الإسرائيلية تنفيذ هجمات خصوصا على جنوب لبنان وعمليات هدم وتفجير واسعة النطاق في العديد من البلدات الحدودية، حيث أعلنت إقامة “خط أصفر” يفصل عشرات القرى عن بقية المناطق.

في المقابل، يعلن حزب الله تنفيذ عمليات تستهدف القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان أو إطلاق صواريخ ومسيّرات نحو شمال الدولة العبرية.

وأكّد النائب عن حزب الله حسن فضل الله في بيان الأربعاء أن “محاولة العدو اقامة حزام أمني على أرضنا… سنسقطها بتضحيات المقاومة وصمود شعبنا”، مجددا رفض حزبه لقرار السلطات إجراء مفاوضات مباشرة مع اسرائيل.

وبحسب إحصاءات وكالة فرانس برس المستندة إلى أرقام وزارة الصحة، أسفرت الغارات الإسرائيلية عن مقتل 53 شخصا على الأقل في لبنان منذ بدء سريان الهدنة الهشة في البلاد في 17 نيسان/أبريل.

