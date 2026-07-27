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قتيلان جراء إطلاق نار في سياتل الأميركية

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قُتل شخصان وأُصيب أربعة آخرون على الأقل بينهم طفل في إطلاق نار الأحد في سياتل بشمال غرب الولايات المتحدة، وفق ما أفادت وسيلة إعلامية ومستشفى محلي.

وأفادت محطة “كومو” التلفزيونية المحلية بمقتل شخصين في الحادث الذي وقع بالقرب من برج سبايس نيدل الشهير، وهو برج مراقبة بُني خصيصا لمعرض “إكسبو” العالمي عام 1962.

وأشارت شرطة سياتل التي من المقرر أن تعقد مؤتمرا صحافيا في وقت لاحق، إلى إصابة عدد من الأشخاص بجروح جراء إطلاق النار.

وأكد مسؤولون في إدارة الإطفاء وفاة شخصين في إطلاق النار، وفق شبكتي “إن بي سي نيوز” و”سي إن إن”.

وأعلنت رئيسة بلدية سياتل كاتي ويلسون عن إلقاء القبض على شخص مشتبه به في العملية، بعدما أفادت في وقت سابق بتوقيف اثنين للاشتباه بضلوعهم في إطلاق النار.

وقالت في بيان “أود أن أشكر عناصر شرطة سياتل الذين استجابوا للحادث وألقوا القبض على المشتبه بهما”.

وقالت المتحدثة باسم مركز هاربورفيو الطبي سوزان غريغ إن المركز عالج أربعة مصابين هم طفل وامرأة تبلغ 39 عاما ورجل يبلغ 23 عاما، وامرأة أخرى مجهولة العمر نُقلت إلى غرفة العمليات.

وأضافت “لم يكونوا متأكدين من وجود أكثر من مُطلق نار”، لافتة إلى أن الشرطة ستُقدّم المزيد من التفاصيل.

وذكر مراسل صحيفة “سياتل تايمز” أنه سمع أصواتا مكتومة أعقبها ما بدا وكأنه إطلاق نار كثيف، وذلك أثناء استضافة المدينة لمهرجان “مذاق سياتل” الذي يحتفي بالشركات المحلية والمأكولات.

سلا/س ح – جك

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية