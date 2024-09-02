قتيلان جراء غارة اسرائيلية استهدفت سيارة في جنوب لبنان (وزارة الصحة)

afp_tickers

4دقائق

قتل شخصان جراء غارة اسرائيلية استهدفت الإثنين سيارة في بلدة الناقورة في جنوب لبنان، وفق ما أفادت وزارة الصحة، على وقع استمرار تبادل القصف بين حزب الله وإسرائيل منذ حو 11 شهراً.

وأعلنت قوة الأمم المتحدة الموقتة في جنوب لبنان (يونيفيل) أن أحد القتيلين هو موظف يعمل في شركة تنظيف متعاقدة معها، داعية الى التوقف عن استهداف المدنيين.

وذكرت وزارة الصحة أن “غارة العدو الإسرائيلي على سيارة في بلدة الناقورة أدت إلى استشهاد شخصين”.

وكانت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية أوردت في وقت سابق “أغارت مسيّرة معادية على سيارة على طريق الناقورة” من دون مزيد من التفاصيل.

وقالت نائبة المتحدث باسم قوة يونيفيل كانديس أرديل في بيان “صباح اليوم، تعرّضت سيارة يقودها موظف في شركة تنظيف لقصف على طريق صور – الناقورة”، ما أدى الى مقتله وشخص آخر كان برفقته. وأوضحت أن “الشركة متعاقدة مع اليونيفيل”.

واعتبرت أن “الهجمات على المدنيين تشكل انتهاكا للقانون الإنساني الدولي ويجب أن تتوقف”، داعية الأطراف المعنية “الى وضع السلاح جانباً. فالحل الدبلوماسي هو السبيل الوحيد للمضي قدما”.

ولم يصدر أي بيان من الجيش الإسرائيلي حول استهداف السيارة.

وكان مصدر أمني لبناني أفاد وكالة فرانس برس عن أن “سبب استهداف السيارة لم يتضح بعد”.

وقال إن موظف الشركة المتعاقدة مع اليونيفيل قُتل “مع قريبه المقيم في دولة افريقية، وكان وصل لبنان قبل يومين”، والاثنان من بلدة الناقورة، وفق المصدر ذاته.

ولم ينع حزب الله الاثنين أياً من مقاتليه، فيما ذكرت قناة المنار التلفزيونية التابعة له أن القتيلين في الناقورة مدنيان.

وأعلن الحزب في بيان استهدافه “بصليات من صواريخ الكاتيوشا” ثلاثة بلدات اسرائيلية “ردا على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة” بينها الناقورة.

وشاهد مصور متعاون مع فرانس برس في المكان هيكل السيارة التي اندلعت النيران فيها إثر القصف الذي طالها أثناء مرورها على الطريق الساحلي.

منذ اندلاع الحرب في غزة في السابع من تشرين الأول/اكتوبر، يتبادل حزب الله وإسرائيل القصف بشكل يومي عبر الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

ويستهدف حزب الله بشكل رئيسي مواقع عسكرية اسرائيلية، في هجمات يشنّها من جنوب لبنان يقول إنها “دعما” لغزة و”إسنادا” لمقاومتها. وترد اسرائيل باستهداف ما تصفه بأنه “بنى عسكرية” تابعة للحزب، إضافة الى تحركات مقاتليه.

وشهد صباح 25 آب/أغسطس مواجهة واسعة النطاق بين الطرفين، اذ أعلن الحزب إطلاق مئات الصواريخ والمسيّرات لقصف مواقع إسرائيلية بينها قاعدة للاستخبارات العسكرية قرب تل أبيب، ردّا على اغتيال قائده العسكري البارز فؤاد شكر بغارة اسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية في 30 تموز/يوليو.

من جهتها، أعلنت إسرائيل أنها حالت دون تنفيذ “جزء كبير من الهجوم” الذي شنه الحزب عبر تنفيذ ضربات استباقية على جنوب لبنان.

ومنذ بدء التصعيد، قتل 609 أشخاص على الأقل في لبنان، بينهم 394 من حزب الله و132 مدنيا، وفق تعداد لوكالة فرانس برس استناداً الى بيانات رسمية ونعي حزب الله ومجموعات أخرى.

وفي إسرائيل، أحصت السلطات مقتل 24 عسكريا و26 مدنيا على الأقل، بينهم 12 قتلوا في الجولان السوري المحتل.

ستر-لار/ص ك