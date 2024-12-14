قتيلان على الأقل وحال تأهب قصوى في أرخبيل مايوت الفرنسي جراء الإعصار شيدو

afp_tickers

2دقائق

قضى شخصان جراء الإعصار شيدو الذي ضرب صباح السبت أرخبيل مايوت الفرنسي في المحيط الهندي حيث أعلنت حال التأهب القصوى مع تسجيل أضرار “هائلة”.

في بوتيت تير في شرق الأرخبيل، قضى شخصان وفق ما أفاد مصدر أمني وكالة فرانس برس.

وفي حي كاويني، في عاصمة الأرخبيل مامودزو “كل شي تدمّر” وفق ما أفادت منيرة، وهي من سكان أكبر الأحياء الفرنسية الفقيرة، وكالة فرانس برس.

وأُغلق المطار حتى إشعار آخر، مع هبوب رياح بلغت سرعتها القصوى 226 كلم في الساعة، وفق الأرصاد الجوية الفرنسية، وتعرّض المرفق لـ”أضرار كبيرة، خصوصا برج المراقبة”، وفق منشور على منصة إكس لوزير النقل في الحكومة الفرنسية المستقيلة فرنسوا دوروفريه.

وجاء في المنشور أن “طائرات إنقاذ عسكرية ستتولى في المقام الأول النقل الجوي وأن سفنا ستنخرط في تأمين الإمدادات”.

وتسببت الرياح في انقطاع الكهرباء مع سقوط أعمدة واقتلاع أشجار وتطاير أسقف منازل مصنوعة من الصفيح.

وفي مدينة أوانغاني، قال رئيس البلدية يوسف أمبدي إنه يخشى “الأسوأ… لا يمكننا الخروج وما نشاهده يفوق الوصف”.

ومنذ الصباح الباكر، أصدرت السلطات تحذيرا أرجوانيا يعني ملازمة جميع السكان منازلهم وعدم الخروج بما يشمل أجهزة الطوارئ والأمن وجميع عناصر الإنقاذ.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية “أمطارا شديدة الغزارة مع خطر تشكل سيول وفيضانات وارتفاع أمواج البحر التي يمكن أن يكون لها آثار كبيرة على الساحل”.

ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية الفرنسية تحسنا في الأحوال الجوية خلال النهار.

دج/ص ك-ود/ب ق