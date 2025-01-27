قتيلان فلسطينيان في قصف إسرائيلي في طولكرم شمال الضفة الغربية (وزارة)

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قُتل فلسطينيان الاثنين في قصف إسرائيلي استهدف مخيم نور شمس التابع لمدينة طولكرم في شمال الضفة الغربية المحتلة وفق وزارة الصحة الفلسطينية، فيما أكد الجيش الإسرائيلي تنفيذ هجوم.

وقالت وزارة الصحة في بيان “وصول شهيدين و3 إصابات (طفيفة -متوسطة) إلى مستشفى طولكرم الحكومي، جراء قصف الاحتلال لمركبة في مخيم نور شمس”.

وأكد الجيش القصف وقال في بيان مقتضب “في عملية مشتركة للجيش الإسرائيلي والشاباك (جهاز الاستخبارات الداخلي)، شنَّت طائرة تابعة لسلاح الجو هجوما قبل وقت قصير في منطقة طولكرم”.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية (وفا) إن القتيلين هما “ارامز ضميري وإيهاب أبو عطيوي من مخيم طولكرم”.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت في وقت متأخر من مساء الأحد مقتل شاب في مخيم قلنديا شمال القدس، وإصابة شخصين بجروح “متوسطة برصاص الاحتلال قرب مخيم قلنديا”، القريب من حاجز قلنديا الذي يفصل المنطقة عن القدس.

وبحسب وكالة وفا فإن القتيل هو الشاب آدم صب لبن (18 عاما) الذي قُتل عندما قامت “قوات الاحتلال المتمركزة في البرج العسكري المقام عند الحاجز أطلقت النار صوب مجموعة من المواطنين”.

وتشهد الضفة الغربية المحتلة تصعيدا في أعمال العنف منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر.

ومنذ ذلك الحين، قتلت القوات الإسرائيلية والمستوطنون ما لا يقل عن 861 فلسطينيا في الضفة الغربية، وفقا لوزارة الصحة في رام الله.

كذلك، أسفرت هجمات نفّذها فلسطينيون على إسرائيليين عن مقتل ما لا يقل عن 29 شخصا في الفترة نفسها في الضفة الغربية، وفقا لأرقام رسمية إسرائيلية.

ها /ص ك