قتيلان في اصطدام سفينة شراعية مكسيكية بجسر بروكلين في نيويورك

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قتل شخصان وأصيب 19 آخرون بجروح في اصطدام سفينة تدريب تابعة للبحرية المكسيكية بجسر بروكلين في نيويورك، على ما أفاد رئيس بلدية المدينة الأميركية إريك آدامز.

وتحطمت الصواري الثلاث للسفينة الشراعية عند اصطدامها بالجسر الشهير في وقت متأخر من السبت فيما كان المارة يستمتعون بأمسية ربيعية لطيفة.

وكتب آدامز عبر اكس “أصيب 19 من ركاب السفينة البالغ عددهم 277، اثنان منهم في وضع حرج وللأسف توفي اثنان آخران متأثرين بإصابتهما”.

وأظهرت لقطات نُشرت على الإنترنت السفينة كواوتيموك التابعة للبحرية المكسيكية فيما كانت أشرعتها مطوية، وهي تحاول العبور تحت الجسر الذي أدى الاصطدام به إلى اقتلاع الصواري وسقوطها في نهر إيست.

وكان مئات الأشخاص قد تجمعوا قبل دقائق على الحادث لوداع السفينة التي كانت ترسو في رصيف في جنوب مانهاتن منذ الثلاثاء.

وقالت البحرية المكسيكية في بيان إن 22 شخصا ممن كانوا على متن السفينة أصيبوا بجروح في الحادث، ثلاثة منهم في وضع حرج.

فقدت السفينة قوة الدفع قرابة الساعة 20,20 مساء بالتوقيت المحلي (00,20 الأحد) عندما كان القبطان يقوم بمناورة ما أدى إلى اصطدامها بدعامة الجسر من جهة بروكلين، على ما قال قائد العمليات الخاصة في شرطة نيويورك ويلسون أرامبوليس في مؤتمر صحافي.

وأضاف أن عددا من البحارة كانوا في أعلى السفينة، أصيبوا بجروح عندما اصطدمت بالجسر.

وعبرت رئيسة المكسيك كلاوديا شينباوم على إكس عن شعورها بـ”حزن عميق” لوفاة اثنين من أفراد الطاقم.

ولم يتضح بعد ما إذا كان البحارة الذين كانوا في أعلى السفينة في عداد الموتى.

وقال أحد سكان بروكلين نيك كورسو (23 عاما) والذي كان يقف قرب المياه لوكالة فرانس برس “كانت هناك حالة من الذعر على متن السفينة”.

وكان يستعد لالتقاط صورة لكن عندما أدرك ما يحدث بدأ بتصوير فيديو.

وأضاف “كان هناك الكثير من الصراخ، ورأيت بعض البحارة يتشبثون بالصواري، وكأن الذعر كان يعم السفينة.”

وتابع كورسو الذي يعمل في مجال التسويق “لم أرَ أحدًا يسقط في الماء، لكن كان هناك الكثير من الناس في الأعلى. ركض الناس إلى الخلف وهم يصرخون!”

وأضاف: “الشيء الوحيد الذي لفت انتباهي هو حالة الذعر على السفينة، وكان هناك رجل في الخلف يلوح بيده ليطلب من الناس الابتعاد عن الممر الذي كنا فيه.”

– إعادة فتح الجسر –

وأفادت البحرية المكسيكية في بيانها بأنه لم يسقط أحد في الماء، ولم تبدأ أي عملية إنقاذ.

كانت السفينة عندها تهم بمغادرة نيويورك مع علم مكسيكي ضخم يعلو جانبها الخلفي.

بعد ثوانٍ من مغادرة السفينة الرصيف، قال أرتورو أكاتيتلا البالغ 37 عاما والمقيم في نيويورك لوكالة فرانس برس “فجأة رأينا جميع الأضواء، وكيف اصطدمت بالجسر، ووقع جميع البحارة”.

وقالت إدارة النقل في نيويورك على إكس “بينما تستمر عمليات معاينة الجسر، لا توجد مؤشرات إلى وجود أضرار هيكلية في جسر بروكلين”.

وأُغلق الجسر المؤدي من بروكلين إلى مانهاتن قرابة 40 دقيقة قبل إعادة فتحه.

ونُقل المصابون إلى المستشفى على ما أفاد السفير المكسيكي إستيبان موكتيسوما باراغان في مؤتمر صحافي، وسُمع دوي صفارات الإنذار بالقرب من موقع الحادث.

وقال أرامبوليس من شرطة نيويورك، إن السفينة كواوتيموك وهي سفينة شراعية بُنيت عام 1982 ويبلغ ارتفاع صاريتها 48,2 مترا كانت تُبحر إلى إيسلندا عند وقوع الحادث.

وقال منشور السفارة “مع موسيقى المارياتشي والباليه الشعبي، احتفلنا بوصولها إلى الرصيف 17 في مانهاتن”.

وأكدت البحرية المكسيكية في بيان على إكس أن السفينة كواوتيموك تضررت جراء هذا “الحادث”.

وأضافت “تؤكد وزارة البحرية التزامها سلامة أفرادها والشفافية في عملياتها والتميّز في تدريب ضباط البحرية المكسيكية المستقبليين”.

وشاهد صحافي من وكالة فرانس برس السفينة لاحقا بالقرب من جسر مانهاتن.

ونصحت شرطة نيويورك في منشور على إكس السكان بتجنب المنطقة بسبب “الازدحام المروري” و”التواجد الكثيف لسيارات الطوارئ”.

بور-ست/غ ر-غد