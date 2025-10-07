قتيلان في جنوب لبنان بغارتين اسرائيليتين (وزارة الصحة)

قتل شخصان الثلاثاء بغارتين اسرائيليتين في جنوب لبنان، وفق وزارة الصحة، بينما أعلن الجيش الاسرائيلي أنه قتل عنصرين في حزب الله.

ورغم سريان وقف لإطلاق النار منذ أشهر، تواصل اسرائيل شنّ غارات تقول إنها تستهدف عناصر من الحزب وبنى عسكرية تابعة له، خصوصا في جنوب البلاد.

وأفادت وزارة الصحة اللبنانية في بيان بأن “غارة العدو الإسرائيلي على دير عامص قضاء صور أدت إلى سقوط شهيد وإصابة شخص بجروح”.

وأسفرت غارة اسرائيلية أخرى “استهدفت جرافة في بلدة ياطر” عن مقتل شخص بحسب الوزارة.

وأعلن الجيش الاسرائيلي من جهته في بيان أنه قتل محمود علي عيسى في دير عامص الذي قال إنه “كان مسؤولا عن الروابط المالية والعسكرية بين حزب الله وسكان القرية”.

وقالت إنه قتل عنصرا في حزب الله كان “يشغّل آلية هندسية في منطقة زبقين”، بالقرب من ياطر.

يأتي ذلك غداة مقتل عن مقتل امرأة وزوجها الذي فقد بصره جراء تفجير إسرائيل أجهزة اتصال عائدة لعناصر في حزب الله العام الماضي، بحسب مصادر لبنانية رسمية.

وقال الجيش الاسرائيلي إن القتيل حسن عطوي “عنصر إرهابي مركزي في وحدة الدفاع الجوي” للحزب.

ويسري منذ 27 تشرين الثاني/نوفمبر اتفاق لوقف إطلاق النار تمّ التوصل إليه برعاية أميركية وفرنسية، ينصّ على تراجع حزب الله من منطقة جنوب نهر الليطاني (على مسافة حوالى 30 كيلومترا من الحدود مع إسرائيل) وتفكيك بنيته العسكرية فيها، وحصر حمل السلاح في لبنان بالأجهزة الرسمية.

وإضافة الى الغارات، أبقت إسرائيل على قواتها في خمس تلال في جنوب لبنان، بعكس ما نصّ عليه الاتفاق.

وتطالب بيروت المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لتنفيذ التزاماتها.

وقالت الأمم المتحدة مطلع الشهر الحالي إنها تأكدت من مقتل 103 مدنيين في لبنان منذ وقف إطلاق النار.

وعلى وقع ضغوط أميركية، قررت الحكومة اللبنانية في آب/أغسطس تجريد حزب الله من سلاحه. ووضع الجيش خطة من خمس مراحل لسحب السلاح، في خطوة سارع الحزب المدعوم من طهران الى رفضها واصفا القرار بأنه “خطيئة”.

ومن المقرر أن تعرض قيادة الجيش خلال جلسة للحكومة اللبنانية الإثنين، تقريرها الشهري بشأن هذه الخطة.

