قتيلان في غزة بنيران إسرائيلية

reuters_tickers

3دقائق

القاهرة 25 يناير كانون الثاني (رويترز) – قالت السلطات الصحية في غزة إن النيران الإسرائيلية قتلت فلسطينيين اثنين في حي التفاح شمال القطاع اليوم الأحد، وإن طائرة مسيرة إسرائيلية أصابت أربعة آخرين في واقعة منفصلة في مدينة غزة.

وذكر عاملون في القطاع الصحي إن المُسيرة الإسرائيلية انفجرت على سطح مبنى متعدد الطوابق في مدينة غزة مما أدى إلى إصابة أربعة مدنيين في شارع قريب.

ولم يصدر الجيش الإسرائيلي تعليقا بعد على أي من الواقعتين.

وتحوّل قطاع غزة إلى ركام في الحرب التي اندلعت عقب هجوم شنته حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023، والذي أسفر عن مقتل 1200 شخص، وفقا للإحصائيات الإسرائيلية.

وتقول وزارة الصحة في غزة إن الحملة العسكرية الإسرائيلية اللاحقة قتلت ما يزيد على 71 ألفا معظمهم من المدنيين. وبحسب الوزراة، قتلت النيران الإسرائيلية 480 شخصا على الأقل منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في أكتوبر تشرين الأول الماضي.

وقالت إسرائيل إن أربعة جنود قُتلوا على يد مسلحين في غزة منذ بدء سريان الاتفاق، الذي يتبادل الطرفان الاتهامات بانتهاكه.

وأعلنت الولايات المتحدة يوم الخميس خططا لبناء “غزة جديدة” من الصفر، تشمل أبراجا سكنية ومراكز بيانات ومنتجعات على شاطئ البحر، في إطار مساعي الرئيس دونالد ترامب لدفع اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس قدما.

وفي وقت سابق من هذا الشهر أعلنت واشنطن أن الخطة انتقلت إلى المرحلة الثانية، والتي من المفترض أن تسحب إسرائيل بموجبها المزيد من قواتها من غزة وأن تتخلى حماس عن سيطرتها على إدارة القطاع.

وذكر مصدران مطلعان أن المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر التقيا في إسرائيل أمس السبت برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وذلك لإجراء مباحثات بشأن غزة في المقام الأول، في حين تحدثت السلطات في القطاع عن وقائع عنف جديدة.

وفي خان يونس، شارك أكثر من مئة شخص في تشييع جنازة شخص قتل بنيران طائرة مسيرة إسرائيلية أمس السبت، بعد إقامة صلاة الجنازة عند مشرحة مجمع ناصر الطبي.

وقال أحد أقارب القتيل خلال الجنازة “كذابين، ولا في وقف إطلاق نار ولا أي شي”.

(تغطية صحفية نضال المغربي من القاهرة – شارك في التغطية حسيب الوزير وداوود أبو الكاس – إعداد رحاب علاء وأميرة زهران للنشرة العربية – تحرير دعاء محمد)