قتيلان في هجوم “إرهابي” أمام كنيس يهودي في مانشستر

afp_tickers

7دقائق

قتل شخصان وجرح أربعة الخميس في عملية دهس وطعن أمام كنيس يهودي في مانشستر بشمال غرب إنكلترا، حسبما أفادت الشرطة البريطانية.

وأعلنت الشرطة أنها قتلت المشتبه به الذي قالت لاحقا إنه بريطاني من أصل سوري في الخامسة والثلاثين من العمر، إضافة إلى اعتقال ثلاثة أشخاص آخرين، في غضون ساعات على الهجوم الذي وقع في وقت تحيي الجالية اليهودية يوم الغفران أو “كيبور” الذي يعد الأكثر قداسة في التقويم العبري.

وأكدت شرطة مانشستر أن القتيلين يهوديان في وقت أعلنت شرطة لندن لمكافحة الإرهاب أن ما حصل هو “حادث إرهابي”. وأصيب ثلاثة أشخاص بجروح خطيرة. وكانت الشرطة قد أفادت سابقا بسقوط أربعة جرحى.

وارتدى المهاجم الذي حدّدت الشرطة هويته “سترة بدت وكأنها متفجّرة” لكن شرطة مانشستر الكبرى كشفت مساء الخميس أنها لم تكن حقيقية.

وجاء في بيان صادر عن شرطة مانشستر الكبرى أنه تمّ مساء الخميس توقيف ثلاثة مشتبه بهم، هما رجلان ثلاثينيان وامرأة ستّينية، على خلفية الاشتباه في “ارتكابهم أعمالا إرهابية والتحضير لها والتحريض عليها”.

وبعد يوم من الصلاة والصيام، خرج اليهود من الكنس الخميس في بريطانيا لتتكشّف لهم هذه الجريمة بعدما أطفأوا أجهزتهم المحمولة طوال اليوم.

وقال أرييه إهرنترو (56 عاما) الذي وصف الواقعة بـ”المقلقة للغاية” وهو كان يصلي في كنيس قريب إنه سمع دويّ سيّارات الإسعاف.

وأخبر “طلب منا عناصر الأمن إقفال كلّ الأبواب في الكنيس، فعلمنا بحدوث هجوم”.

وقال المهندس سام مارتن (41 عاما) لفرانس برس “إنه يوم حزين جدا. أعيش هنا منذ سبع سنوات. لم أر إلا اللطف والمودة من الجالية اليهودية. إنهم أشخاص جيدون جدا”.

وأعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الذي غادر قمة سياسية أوروبية في الدنمارك لترؤس اجتماع طارئ في لندن للاستجابة للحادثة، تعزيز الإجراءات الأمنية في الكنس اليهودية في البلاد.

وفي خطاب متلفز موجّه إلى الجالية اليهودية بعد وقت قصير على الاجتماع، تعهّد ستارمر “القيام بكل ما في وسعي لضمان الأمن الذي تستحقونه”.

وأضاف أنه بينما لا تعد معاداة السامية أمرا جديدا، إلا أنه “علينا أن نكون واضحين بأن الكراهية تتصاعد مجددا، وعلى بريطانيا هزيمتها مرة أخرى”.

واعتُبر اعتداء مانشستر من بين أسوأ الهجمات المعادية للسامية في أوروبا منذ هجوم حماس على إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 الذي أشعل حرب غزة.

– “همجي” –

من جانبه، دان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الهجوم “الهمجي” قائلا إن إسرائيل “تشاطر الجالية اليهودية في المملكة المتحدة الحزن”.

وذكرت شرطة مانشستر الكبرى أنها تلقت بلاغا بعد الساعة 9,30 صباحا (8,30 ت غ) بوقت قصير بأن سيارة هاجمت حشدا خارج كنيس هيتون بارك وبأن عنصر أمن تعرّض للطعن.

وأكد قائد الشرطة ستيفن واتسون لاحقا أن “اثنين من أفراد جاليتنا اليهودية قتلا للأسف” بينما أردى عناصر الشرطة المهاجم في غضون سبع دقائق على ورود أول اتصال طارئ.

وأضاف أن أربعة أشخاص ما زالوا في المستشفى حيث يعانون “إصابات حرجة”.

وذكر أن “سائق السيارة شوهد وهو يحاول مهاجمة أشخاص بسكين” بينما كان يرتدي سترة ناسفة زائفة.

وأشادت الشرطة بالاستجابة السريعة للناس الذين قاموا بالإبلاغ عن الهجوم، مشيرة إلى أن ذلك منع المشتبه به من دخول الكنيس.

وأفاد شاهد عيان إذاعة “بي بي سي” بأنه رأى الشرطة تطلق النار على رجل بعد حادث سيارة.

وأضاف “وجّهوا له عدة تحذيرات ولم ينصت إلى أن أطلقوا النار”.

وقال الملك تشارلز الثالث إنه والملكة كاميلا “يشعران بصدمة وحزن عميقين”.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ومسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس من بين زعماء العالم الذين دانوا الهجوم.

وقال غوتيريش إن “دور العبادة هي أماكن مقدّسة حيث يمكن للناس أن يجدوا السلام”.

وأضاف أن “استهداف كنيس في يوم كيبور هو فعل شنيع”.

– معاداة السامية –

يأتي الهجوم قبل أيام على حلول الذكرى السنوية الثانية لهجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 على إسرائيل الذي أشعل حرب غزة التي أدت بدورها إلى خروج احتجاجات في بريطانيا وغيرها من البلدان الأوروبية وتسببت بتوترات بين الحكومتين الإسرائيلية والبريطانية.

وأكد أنصار منظمة “بالستاين أكشن” (التحرك من أجل فلسطين) من جهتم أنهم سيمضون قدما بمسيرة مقررة السبت رغم مناشدة الشرطة تأجيلها.

من جانبه، اتهم وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر السلطات البريطانية بالفشل “في اتخاذ الإجراءات اللازمة لكبح هذه الموجة السامة من معاداة السامية”.

وأضاف أن إسرائيل تتوقع “أكثر من مجرد كلمات من حكومة ستارمر” لمعالجة هذه القضية.

ومانشستر المعروفة عالميا في مجال كرة القدم في الدوري الإنكليزي الممتاز وتاريخها الصناعي العريق، تضم إحدى أكبر الجاليات اليهودية في المملكة المتحدة.

وكان عدد أفرادها أكثر من 28 ألف نسمة في 2021، وفقا لمعهد أبحاث السياسات اليهودية.

وشهدت المدينة عدة هجمات أوقعت قتلى، أبرزها في عام 2017 عندما فجّر الانتحاري سلمان عبيدي قنبلة يدوية الصنع أمام مانشستر أرينا حيث كانت تقام حفلة موسيقية للمغنية أريانا غراندي.

وأسفر الهجوم عن مقتل 22 شخصا بعضهم أطفال وإصابة المئات.

جج/غد-لين-م ن/سام