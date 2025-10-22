قتيلان في هجوم جوي روسي على كييف (الإدارة العسكرية الأوكرانية)

قتل شخصان في كييف في هجوم جوي روسي استهدف صباح الأربعاء العاصمة الأوكرانية، بحسب ما أعلن رئيس الإدارة العسكرية المحلية.

وقال تيمور تكاتشنكو، في منشور عبر تطبيق تلغرام، إنّ واحدا على الأقل من هذين القتيلين سقط في حي دنيبروفسكي حيث أدّى الهجوم الروسي لاندلاع حريق في الطابقين الثامن والتاسع من مبنى، في حين أعلن مسؤولون أوكرانيون آخرون أنّ طائرات مسيّرة روسية استهدفت العاصمة.

وبحسب رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو، استُهدفت منطقتا دنيبروفسكي ودارنيتسكي بهجمات طائرات مسيرة. كذلك أُبلغ عن أضرار في منطقتي بيشيرسكي وديسنيانسكي.

خلال الليل، تعرضت منطقة زابوريجيا في جنوب أوكرانيا لهجوم جوي أسفر عن إصابة تسعة أشخاص على الأقل، بحسب أجهزة الطوارئ الأوكرانية.

استنكرت وزيرة الطاقة الأوكرانية سفيتلانا غرينتشوك “الهجوم الضخم” الذي شُنّ صباح الأربعاء على منشآت الطاقة في البلاد.

منذ بدء هجومها قبل ثلاث سنوات ونصف السنة، تستهدف روسيا بشكل شبه يومي أوكرانيا بطائرات مسيرة وصواريخ، بينما ترد كييف باستهداف الأراضي الروسية وخصوصا منشآت الطاقة.

في نهاية أيلول/سبتمبر، قُتل أربعة أشخاص على الأقل في كييف بهجوم روسي واسع على أوكرانيا باستخدام مئات الطائرات المسيرة والصواريخ. واستمرت موجة القصف هذه 12 ساعة، بحسب كييف.

