قتيلان من هولندا وزيمبابوي في تحطم طائرة صغيرة في ملاوي

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لقي طيار من زيمبابوي ومواطن من هولندا مصرعهما في تحطم طائرة صغيرة في بحيرة ملاوي الثلاثاء، في حادث نجت منه راكبة هولندية، بحسب ما أعلنت السلطات في مالاوي الأربعاء.

وقالت حكومة ملاوي في بيان إنّ الطائرة وهي من طراز سيسنا تحطّمت الثلاثاء على بُعد 200 كيلومتر شمال شرق العاصمة ليلونغوي “بالقرب من شواطئ” بحيرة مالاوي.

وأضافت أنّ الحادث أسفر عن مقتل الطيار فونغاي جوناثان، وهو مواطن من زيمبابوي يبلغ من العمر 50 عاماً، وفريسكو ويستهايم، وهو هولندي يبلغ من العمر 29 عاما.

وقالت وزيرة السياحة في ملاوي فيرا كامتوكولي لوكالة فرانس برس إن شابة هولندية تدعى شارلوت ليمسترا (22 عاما) قفزت من حطام الطائرة عبر النافذة قبل أن ينقذها صياد.

وأوضحت الوزيرة أنّها التقت الناجية التي أصيبت بجروح طفيفة في وجهها وغادرت المستشفى الأربعاء.

والطائرة التي أقلعت من نكوتاكوتا في شمال شرق البلاد كانت متجهة إلى ماخانغا في الجنوب الشرقي عندما تحطمت عصر الثلاثاء.

ستر/بم