قتيلان وأربعة مصابين في تحطم طائرة عسكرية في الجزائر

تم نشر هذا المحتوى على
أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية الخميس مقتل اثنين من أفراد القوات الجوية وإصابة أربعة آخرين بجروح في تحطم طائرتهم بعيد إقلاعها من قاعدة في جنوب الجزائر العاصمة.

وقالت الوزارة في بيان “تحطمت منتصف اليوم 05 (آذار) مارس 2026، طائرة نقل عسكرية صغيرة من نوع (BE 1900) بعد إقلاعها مباشرة من مدرج القاعدة الجوية بوفاريك بالناحية العسكرية الأولى، على متنها طاقم متكون من ستة (06) أفراد”. 

وأضاف البيان “للأسف أسفر هذا الحادث الأليم عن استشهاد إطارين (02) وإصابة باقي الطاقم بجروح متفاوتة الخطورة، وتم نقلهم على جناح السرعة إلى المستشفى المركزي للجيش”. 

وأوضحت وزارة الدفاع أنه تم فتح تحقيق للوقوف على أسباب وملابسات الحادثة. 

في نيسان/أبريل 2018، تحطمت طائرة تابعة للجيش الجزائري بعيد إقلاعها من القاعدة نفسها، ما أسفر عن مقتل 257 شخصا، معظمهم من العسكريين وأفراد أسرهم، في أسوأ كارثة جوية في تاريخ الجزائر.

