قتيلان و54 جريحا في كييف في قصف صاروخي روسي

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تعرّضت العاصمة الأوكرانية ومدينة خاركيف فجر الخميس لـ”صواريخ معادية” أسفرت في كييف عن سقوط قتيلين و54 جريحا على الأقلّ، في قصف اتّهمت في أعقابه الرئاسة الأوكرانية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه “لا يملك سوى الرغبة في القتل”.

وكتبت السلطات العسكرية في العاصمة الأوكرانية على قناتها في تطبيق تلغرام أنّ “كييف تتعرض لهجوم بصواريخ معادية”.

من جهته، قال فيتالي كليتشكو، رئيس بلدية كييف، عبر تطبيق تلغرام إنّ “شخصين قتلا في العاصمة” وأصيب 54 شخصا آخرين بجروح، بينهم 38 نقلوا إلى المستشفى، وفي عداد هؤلاء “ستة أطفال”.

وأفادت السلطات العسكرية بوقوع أضرار مادية في اثنين على الأقلّ من أحياء المدينة، وحضّت السكّان على الاحتماء في الملاجئ.

وشاهد مراسل لوكالة فرانس برس سكّانا يهرعون إلى ملجأ في الطابق السفلي من مبنى سكني بمجرد دوي صفارات الإنذار.

ويعود آخر هجوم صاروخي على كييف إلى مطلع نيسان/أبريل الجاري.

وفي كييف أفاد مراسلو فرانس برس بأنهم سمعوا في العاصمة دويّ انفجارات وأزيز طائرات مسيّرة.

وفي خاركيف، أعلن رئيس بلدية المدينة إيغور تيريخوف أنّ “ضربات صاروخية متكرّرة” طالت المدينة، من دون تسجيل سقوط إصابات في الحال.

وفي بيان على تطبيق تلغرام، ندّد أندريه يرماك، رئيس مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بواقع أنّ “روسيا هاجمت كييف وخاركيف ومدنا أخرى بالصواريخ والطائرات المسيّرة”.

وأضاف أنّ بوتين “لا يملك سوى الرغبة في القتل”، مطالبا بـ”وقف إطلاق النار” و”وقف الهجمات على المدنيين”.

بور/بم