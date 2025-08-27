قتيلة وجريحان في ضربات روسية على خيرسون في جنوب أوكرانيا (مسؤولون)

afp_tickers

1دقيقة

أسفر قصف مدفعي روسي على خيرسون عن مقتل امرأة مسنّة وإصابة شخصين، حسبما أفاد مسؤولون في المدينة الأوكرانية الجنوبية.

وقال المدعي العام في منشور على منصة فيسبوك إنّ التحقيقات الأولية أفادت بقصف الجيش الروسي خيرسون بنيران المدفعية حوالى الساعة 4,45 صباحا (2,45 بتوقيت غرينتش).

وأضاف أنّ الهجوم أسفر عن مقتل امرأة تبلغ 81 عاما، وإصابة آخر نُقل إلى المستشفى.

من جانبها، أفادت الإدارة العسكرية في منطقة خيرسون عن إصابة رجل يبلغ 56 عاما في هجوم بطائرة مسيّرة على وسط خيرسون.

وأشار الادعاء إلى فتح تحقيق في “جريمة حرب” تسبّبت في مقتل شخص.

وسرّع الجيش الروسي الذي يحتل حوالى 20 في المئة من الأراضي الأوكرانية في الشرق والجنوب، وتيرة تقدّمه في الأشهر الأخيرة.

بور-سو/ناش/كام