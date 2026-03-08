قتيلة و10 جرحى بهجوم أوكراني على منطقة تحتلها روسيا (مسؤولة محلية)

أدى هجوم بمسيّرة أوكرانية وقع ليلا إلى مقتل امرأة وإصابة حوالى 10 أشخاص بجروح في منطقة زابوريجيا التي تحتلها القوات الروسية، بحسب ما أفادت السلطات المُعيّنة من موسكو الأحد.

وأظهر تسجيل مصوّر نُشر على موقع VK للتواصل الاجتماعي ليلا عناصر إطفاء يعملون على إخماد حريق في مبنى سكني ذكرت تقارير بأن المسيّرة أصابته.

وقالت ناتاليا رومانيتشنكو، المسؤولة في بلدية فاسيليفكا، لوكالة “تاس” الروسية الرسمية إن هناك “أكثر من عشرة جرحى وعُثر على جثة امرأة خلال الليل”.

وفي منطقة خاركيف الأوكرانية (شمال شرق)، أدت ضربة روسية استهدفت قرية فيليكا بابكا إلى إصابة ثلاثة أشخاص بجروح، بحسب السلطات.

وذكر جهاز الطوارئ الأوكراني على “تلغرام” الأحد أن “القوات الروسية نفّذت ضربة مستهدفة ضد أجهزة الطوارئ الليلة الماضية”.

وقال إن ضربة أوليّة نفّذتها مسيّرة أدت إلى اندلاع النيران في أحد المنازل وإصابة ثلاثة أشخاص بجروح، قبل أن تستهدف مسيّرة روسية ثانية عربة الإطفاء التي أُرسلت لإخماد الحريق.

وليل الجمعة السبت، قُتل 12 شخصا في أوكرانيا عندما أطلقت روسيا وابلا من الصواريخ والمسيّرات.

وقُتل عشرة أشخاص على الأقل في خاركيف عندما أصاب صاروخ روسي مبنى سكنيا من خمسة طوابق.

وخلال الأسبوع الماضي، أطلقت روسيا “حوالى 1750 مسيّرة هجومية و1530 قنبلة جويّة موجّهة و39 صاروخا ضد شعبنا”، بحسب ما أفاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على شبكات التواصل الاجتماعي.

