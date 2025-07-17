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قتيلتان وعدة مصابين بعد هجوم على كنيسة كاثوليكية في غزة

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روما (رويترز) – قال أطباء في مستشفى الأهلي بمدينة غزة يوم الخميس إن امرأتين قُتلتا وأصيب عدد آخر في غارة جوية استهدفت الكنيسة الكاثوليكية في قطاع غزة.

وألحقت الغارة أضرارا بكنيسة العائلة المقدسة، وهي الكنيسة الكاثوليكية الوحيدة داخل القطاع الفلسطيني.

وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) أن ستة أشخاص أصيبوا بجروح خطيرة، بينما أصيب كاهن الكنيسة الأب جبرائيل رومانيلي، الذي كان يُطلع البابا الراحل فرنسيس بانتظام على مستجدات الحرب، بجروح طفيفة في ساقه.

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية