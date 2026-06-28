قتيل إثر عواصف عاتية في بلجيكا

afp_tickers

المشاركة

1دقيقة

شهدت بلجيكا عواصف قوية ليل السبت الأحد تسبّبت بمقتل شخص وأضرار كبيرة في البلاد.

وقُتل رجل إثر سقوط شجرة على سيارته في منطقة قريبة من بروكسل.

وقد استدعيت خدمة الإسعاف حوالى مئة مرّة ليلا في العاصمة البلجيكية إثر حوادث عدة بينها فيضانات مياه واقتلاع أشجار وسقوط قطع في الخارج.

وبعد أيام من حرّ شديد ناهزت خلالها الحرارة 40 درجة مئوية، شهدت بلجيكا ليلا عواصف تخلّلها سقوط حبّات برَد وومضات برق قوية.

وفي منطقة فلاندر، تسبّبت الصواعق بحرائق عدّة استدعت تدخّل عناصر الإطفاء.

وبحسب المعهد الملكي للأرصاد الجوية في بلجيكا، بلغت سرعة الرياح 108 كيلومترات في الساعة بالقرب من مطار شارلروا.

وتسبّبت الأحوال الجوية بإلغاء عدّة فعاليات، أبرزها حفل للمغنية الأميركية كاتي بيري في فلاندر.

سجس/م ن/جك