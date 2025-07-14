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قتيل بالرصاص في احتجاج على انقطاع الكهرباء في كردستان العراق (مصدر طبي وسكان)

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قُتل رجل بالرصاص خلال تحرك احتجاجي على انقطاع التيار الكهربائي في إقليم كردستان العراق، حسبما أفاد مصدر طبي وشهود عيان وكالة فرانس برس الاثنين. 

وقال سكان في قضاء رواندوز شمال شرق مدينة أربيل إن متظاهرين قطعوا مساء الأحد الطريق الدولي المؤدّي إلى معبر حاج عمران الحدودي مع إيران، للاحتجاج على انقطاع التيار الكهربائي. وتدخلّت القوات الأمنية لفتح الطريق، ما أدّى إلى مواجهات مع المحتجين. 

وقُتل رجل بإطلاق نار بحسب سكّان، لكن لم يتضّح على الفور كيف تعرض للإصابة.

وقال متظاهر لوكالة فرانس برس إن أحد أقاربه ويدعى حسن رحمن (45 عاما)، وهو أب لعشرة أطفال، “استشهد بإطلاق نار من قبل أحد رجال الأمن”.

وقال مسؤول في مستشفى آشتي بقضاء رواندوز إن “جثة رجل مقتول بالرصاص وصلت إلى المستشفى بوقت متأخر من ليل (الأحد الاثنين) وبعدها تم تسليمه لذويه”.

ولم تعلّق سلطات الاقليم على ذلك بعد.

وأعلنت سلطات الإقليم الأسبوع الماضي أن حوالى 30 في المئة من سكانه باتوا ينعمون بالتيار الكهربائي على مدار الساعة. غير أن مناطق عدة لا تزال تعاني من انقطاعات لفترات طويلة، ما يُرغم العديد من الأسر على الاعتماد على مولدات خاصة.

ويقدّم الإقليم المتمتع بحكم ذاتي منذ العام 1991 والحليف للولايات المتحدة والدول الأوروبية، نفسه على أنه واحة استقرار نسبي جاذبة للاستثمارات الأجنبية في شمال العراق.

وتعتبر قضية الكهرباء حساسة للغاية بالنسبة إلى العراق الذي يشهد بانتظام تظاهرات عندما يتفاقم انقطاع التيار في الصيف مع تجاوز الحرارة 50 درجة مئوية.

وفيما يتعافى العراق تدريجا من عقود من نزاعات وحروب أهلكت بناه التحتية لا سيّما قطاع الكهرباء، يعتمد البلد في تلبية حاجات سكانه على واردات الطاقة رغم غناه بالموارد النفطية، لا سيّما من إيران المجاورة والأردن وتركيا. ويسعى كذلك إلى زيادة إنتاجه للغاز الطبيعي.

ستر-رح-كبج/كام

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