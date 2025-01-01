قتيل بانفجار شاحنة تيسلا أمام فندق لترامب في لاس فيغاس (الشرطة)

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أعلنت شرطة لاس فيغاس أنّ شاحنة صغيرة من طراز “سايبر تراك” التي تنتجها شركة “تيسلا” انفجرت صباح الأربعاء أمام “فندق ترامب” في المدينة الأميركية، مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة سبعة آخرين بجروح طفيفة واستدعى إخلاء الفندق.

وقال قائد شرطة لاس فيغاس، كيفن ماكماهيل، خلال مؤتمر صحافي “هناك شخص ميت داخل سايبر تراك” بالإضافة إلى سبعة أشخاص آخرين يعانون من “جروح طفيفة”.

من جهته، أعلن مالك شركة “تيسلا” للسيارات الكهربائية إيلون ماسك في منشور على “إكس”، منصّة التواصل الاجتماعي التي يملكها أيضا، أنّ سبب هذا الانفجار الذي “لم نرَ مثيلا له من قبل” هو مفرقعات أو متفجرات كانت داخل السيارة.

وكتب ماسك في منشوره أنّ الانفجار “نتج عن ألعاب نارية كبيرة جدا و/أو قنبلة موضوعة في صندوق شاحنة سايبر تراك المستأجرة”، مؤكدا أنّ الانفجار “لا علاقة له بالمركبة نفسها”.

وأوضح مالك تيسلا أنّ هذه النتيجة خلص إليها تحقيق أجراه كبار المسؤولين في الشركة.

من جهتها، أعلنت الشرطة أنّها ما زالت تحقّق لتحديد سبب الانفجار.

وبحسب قائد الشرطة فإنّ السيارة الكهربائية توقّفت عند البوابة الزجاجية لفندق ترامب الدولي وبعدها حدث “انفجار كبير”.

وأظهرت لقطات فيديو الشاحنة المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ متوقفة عند مدخل الفندق قبل أن تشتعل فيها النيران ثم تتتالى انفجارات صغيرة أشبه باشتعال ألعاب النارية.

وأكّد ماسك الذي عيّنه ترامب رئيسا للجنة مهمتها خفض إنفاق الحكومة الفدرالية، أنّه سينشر المزيد من المعلومات بشأن الحال حال توفرها.

وفي واشنطن، أعلن البيت الأبيض أنّ الرئيس جو بايدن أُخطر بالانفجار وقد أمر فريقه بتقديم أيّ مساعدة فدرالية عند الاقتضاء.

وكان بايدن أُخطر قبل ذلك بالهجوم الذي نفّذه مسلّح اقتحم بشاحنته حشدا من المحتفلين برأس السنة في مدينة نيو أورلينز فقتل عددا منهم دهسا قبل أن يترجل ويطلق النار على آخرين في هجوم أسفر عن مقتل 10 أشخاص على الأقل وتشتبه السلطات بأنّه عمل “إرهابي” جهادي.

وفي مؤتمره الصحافي، أشار قائد شرطة لاس فيغاس إلى هجوم نيو أورلينز، لكنّه لم يربط صراحة بين الواقعتين، قائلا إنّ السلطات في لاس فيغاس “تتّخذ كل الاحتياطات التي نحتاج إليها للحفاظ على سلامة مجتمعنا”.

وأضاف أنّ الفندق تمّ إخلاؤه إثر الانفجار.

بور/بم