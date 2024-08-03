قتيل بانهيار جزئي لجسر جراء سيول في جنوب غرب السعودية

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قتل شخص وأصيب آخرون السبت بعدما انهار جزء من جسر في محافظة جازان بجنوب غرب السعودية إثر سيول غزيرة، بحسب ما أفاد الإعلام الرسمي.

وأعلنت قناة “الإخبارية” وقوع “حالة وفاة وعدد من الإصابات نتيجة انهيار جزء من الجسر الرابط بين محافظة أبو عريش ومحافظة صبيا في جازان” على بعد 1,100 كلم جنوب غرب الرياض.

وأوردت القناة الحكومية مقاطع فيديو ملتقطة من الجو تظهر انهيار أجزاء من الجسر، وإطباقها على سيارة من اثنتين تواجدتا في المكان. كما تظهر مياه السيول المتدفقة وهي تحيط بقواعد الجسر من كافة الاتجاهات.

وأوضحت القناة أن المركز الوطني لسلامة النقل بدأ “التحقيق اللازم” في ملابسات انهيار جزء من الجسر.

وكان المركز الوطني للأرصاد في السعودية حذّر السبت من استمرار هطول أمطار رعدية غزيرة تؤدي إلى جريان السيول في محافظة جازان.

وعلى عكس حرارة تلامس 50 درجة مئوية في الرياض ومدن أخرى صيفاً، تشهد الأجزاء الجنوبية من المملكة أجواء باردة وتساقطاً للأمطار باستمرار.

ويرجع ذلك لتعرض المنطقة صيفا لرياح موسمية عالية الرطوبة محملة بالغيوم الركامية الرعدية والأمطار الغزيرة.

وحوادث انهيار الطرق والجسور غير شائعة في السعودية التي تتمتع بشبكة طرق جيدة تربط بين مختلف مناطقها في الصحراء العربية الشاسعة.

هت/ع ش/كام