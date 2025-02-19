قتيل بضربة اسرائيلية استهدفت سيارة في جنوب لبنان

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قتل شخص الأربعاء جراء ضربة اسرائيلية استهدفت سيارة في جنوب لبنان، وفق ما أوردت الوكالة الوطنية للاعلام، في استهداف هو الأول غداة انتهاء مهلة سحب اسرائيل قواتها من المنطقة الحدودية بموجب اتفاق وقف إطلاق النار مع حزب الله.

وقال الجيش الإسرائيلي من جانبه إنه استهدف عنصرا في حزب الله.

وأتمّت إسرائيل الثلاثاء سحب قواتها من بلدات وقرى حدودية عدة، بينما أبقت على تواجدها في خمس مرتفعات استراتيجية، تشرف على الجانب الإسرائيلي من الحدود، وتخولها كذلك مراقبة مناطق واسعة من جنوب لبنان ورصد أي حركة فيها.

وأوردت الوكالة الرسمية “أغارت مسيرة معادية على سيارة رابيد في بلدة عيتا الشعب في قضاء بنت جبيل”، ما أدى الى “سقوط شهيد”.

من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي في بيان “في وقت سابق اليوم، قامت طائرة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي بإزالة تهديد بضربة استهدفت عنصرا من حزب الله تم رصده وهو يتعامل مع أسلحة في منطقة عيتا الشعب في جنوب لبنان”.

وصباحا، أصيب مواطن بجروح جراء “إطلاق القوات الإسرائيلية النار على منتزهات” تقع على نهر الوزاني، أثناء تفقد الأهالي لها، بحسب الوكالة، التي أفادت كذلك عن “تمشيط بالأسلحة الرشاشة” باتجاه منازل في خراج بلدة شبعا.

يسري منذ 27 تشرين الثاني/نوفمبر، وقف إطلاق النار بموجب اتفاق أُبرم برعاية أميركية فرنسية، أنهى أكثر من عام من المواجهة بين حزب الله وإسرائيل. ونصّ الاتفاق على انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان، وانسحاب حزب الله حتى شمال نهر الليطاني، أي على بعد قرابة ثلاثين كيلومترا من الحدود، مقابل انتشار الجيش اللبناني.

وكان يفترض أن يتم الانسحاب الإسرائيلي بغضون ستين يوما من توقيع الاتفاق، قبل تمديد المهلة حتى 18 شباط/فبراير.

إلا أن إسرائيل استبقت انتهاء المهلة، بإعلانها الإثنين الإبقاء على تواجدها بشكل موقت في “خمس مرتفعات استراتيجية”، للتأكد “من عدم وجود تهديد فوري”.

-“إنهاء الاحتلال”-

وأعلن الجيش اللبناني الأربعاء استكمال “الانتشار في جميع البلدات الحدودية الجنوبية” التي انسحبت منها اسرائيل.

وأشار في الوقت نفسه إلى أن الجيش الاسرائيلي “لا يزال يتمركز في عدة نقاط حدودية، ويتمادى في تنصّله من التزاماته، وخرقه للسيادة اللبنانية من خلال الاعتداءات المتواصلة على أمن لبنان ومواطنيه”.

من جهته، شدّد الرئيس اللبناني جوزاف عون الأربعاء في اتصال تلقاه من مستشار الأمن القومي الأميركي مايكل والتز على ضرورة انسحاب القوات الاسرائيلية من النقاط التي بقيت فيها.

وأكّد عون وفقا لبيان صادر عن مكتبه “على الموقف اللبناني بضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي من النقاط المتبقية واستكمال تطبيق الاتفاق الذي تم التوصل إليه في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2024 لضمان تعزيز الاستقرار في الجنوب وتطبيق القرار 1701”.

وشدد كذلك “على الإسراع في إعادة الأسرى اللبنانيين المعتقلين في إسرائيل.

ولم يُنشر النص الحرفي لاتفاق وقف النار عند توقيعه، لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أكد حينها إن الاتفاق يتيح لجيشه “حرية التحرّك” في لبنان في حال خرق حزب الله بنوده”.

وأثار بقاء القوات الاسرائيلية في النقاط الخمس تنديدا رسميا لبنانيا، مع اعتبار السلطات استمرار الوجود الإسرائيلي “احتلالا”، وحثها رعاة الاتفاق على الضغط على اسرائيل لسحب كامل قواتها من جنوب البلاد.

واعتبرت الأمم المتحدة التي تشارك في لجنة مراقبة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، أن “أي تأخير” في سحب إسرائيل لقواتها “يناقض ما كنا نأمل حدوثه” ويشكل “انتهاكا” للقرار الدولي 1701 الذي انهى حربا مدمرة بين حزب الله واسرائيل صيف 2006.

لغ/لو-لار/ص ك