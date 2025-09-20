The Swiss voice in the world since 1935
قتيل بغارة إسرائيلية في جنوب لبنان (وزارة الصحة)

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
3دقائق

قُتل شخص السبت في غارة إسرائيلية في جنوب لبنان، وفق ما أفادت وزارة الصحة، رغم سريان وقف معلن لإطلاق النار منذ أشهر عدة بين اسرائيل وحزب الله.

وشاهد صحافي في وكالة فرانس برس تدخل مسعفين في منطقة مرجعيون، إضافة الى ما تبقى من هيكل سيارة بيضاء على جانب إحدى الطرق.

وقالت وزارة الصحة في بيان إن “غارة العدو الإسرائيلي على سيارة على طريق الخردلي أدت إلى سقوط شهيد”.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه “قضى على أحد عناصر حزب الله الإرهابي (والذي) انشغل بمحاولات جمع معلومات استخباراتية” عن القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان.

وتشن اسرائيل ضربات منتظمة في لبنان مؤكدة أنها تستهدف حزب الله، رغم التوصل الى وقف لإطلاق النار في تشرين الثاني/نوفمبر 2024 بعد أكثر من عام من المواجهات مع التنظيم اللبناني الموالي لإيران.

وأبقت اسرائيل على وجود قواتها في خمس تلال في جنوب لبنان منذ نهاية الحرب.

وأسفرت ضربات اسرائيلية الجمعة عن مقتل شخصين في الجنوب.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه قتل القيادي في حزب الله عمار هايل قصيباني، إضافة الى أحد عناصر قوة الرضوان التابعة للحزب.

جاء ذلك غداة ضربات اسرائيلية استهدفت خمس قرى في جنوب لبنان، وفق الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية، بعد تحذيرات اسرائيلية للسكان بإخلاء المباني التي قصفت. 

وندّد لبنان بهذه الغارات. وانتقد رئيس الجمهورية جوزاف عون في بيان “صمت الدول الراعية” لاتفاق وقف النار باعتباره “تقاعسا خطيرا يشجع على هذه الاعتداءات”. 

أضاف “آن الأوان لوضع حد فوري لهذه الانتهاكات السافرة لسيادة لبنان”. 

وتحت وطأة ضغوط أميركية، طلبت الحكومة اللبنانية الشهر الفائت من الجيش وضع خطة لنزع سلاح حزب الله الذي أضعفته الحرب الاخيرة مع إسرائيل الى حد بعيد.

وأكد وزير الخارجية يوسف رجي أن الجيش سينجز نزع سلاح المقاتلين في المنطقة الحدودية بحلول ثلاثة أشهر.

وأفاد الجيش اللبناني بأن ضربات الخميس رفعت الى 4500 عدد “الانتهاكات” لوقف إطلاق النار من جانب إسرائيل، مؤكدا أنها تعوق جهوده لتنفيذ خطة نزع السلاح.

لغ/ب ق-س ح/ب ق

