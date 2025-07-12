قتيل بغارة اسرائيلية في جنوب لبنان (وزارة الصحة)

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قتل شخص السبت بغارة اسرائيلية في جنوب لبنان، على ما أفادت وزارة الصحة، في حين أعلنت اسرائيل أنها استهدفت عنصرا في حزب الله.

ويسري في لبنان منذ تشرين الثاني/نوفمبر، اتفاق لوقف إطلاق النار بعد نزاع امتد أكثر من عام بين إسرائيل وحزب الله، تحوّل الى مواجهة مفتوحة اعتبارا من أيلول/سبتمبر. ورغم ذلك، تشنّ الدولة العبرية باستمرار غارات في مناطق لبنانية عدة خصوصا في الجنوب، تقول غالبا إنها تستهدف عناصر في الحزب أو مواقع له.

وأوردت وزارة الصحة في بيان أن “غارة العدو الإسرائيلي على منزل في وطى الخيام أدت (…) إلى سقوط شهيد”.

وأعلن الجيش الاسرائيلي من جهته في بيان أنه “ضرب وقضى على إرهابي في حزب الله من منظومة الصواريخ المضادة للدروع في منطقة الخيام في جنوب لبنان”.

يأتي ذلك غداة مقتل شخص بغارة اسرائيلية في جنوب لبنان بحسب وزارة الصحة. وافاد الجيش الإسرائيلي في وقت لاحق بأنه قتل محمد شعيب، متهما إياه بالمساعدة في تهريب أسلحة الى لبنان والضفة الغربية المحتلة.

وتكرر إسرائيل أنها ستواصل العمل “لإزالة أي تهديد” ضدها، ولن تسمح للحزب بإعادة تأهيل بنيته العسكرية. وتوعّدت بمواصلة شنّ ضربات ما لم تنزع السلطات سلاح حزب الله.

ونصّ وقف إطلاق النار بوساطة أميركية على انسحاب حزب الله من المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني (على مسافة حوالى 30 كيلومترا من الحدود) وتفكيك بناه العسكرية فيها، في مقابل تعزيز انتشار الجيش وقوة الأمم المتحدة الموقتة (يونيفيل).

كذلك، نصّ على انسحاب القوات الإسرائيلية من مناطق تقدمت إليها خلال الحرب، لكن اسرائيل أبقت على وجودها في خمسة مرتفعات استراتيجية، يطالبها لبنان بالانسحاب منها.

وقال الرئيس اللبناني جوزاف عون الجمعة إنه رغم انفتاحه على “حالة اللاحرب” مع إسرائيل، فإن “مسألة التطبيع غير واردة في السياسة اللبنانية الخارجية الراهنة”.

ناد/لو/ب ق