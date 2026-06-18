قتيل بغارة من مسيرة اسرائيلية في جنوب لبنان (الوكالة الوطنية)

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قتل شخص بغارة من مسيرة اسرائيلية الخميس في جنوب لبنان، وفق ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية، بعد ساعات من توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران التي تنص على إنهاء الحرب في الشرق الأوسط بما في ذلك لبنان.

وأوردت الوكالة الوطنية للإعلام “سقط شهيد وجريح حالته خطرة، في غارة لمسيّرة معادية استهدفت سيارة عند مستديرة كفرتبنيت – أرنون” في جنوب لبنان.

وأعلن الجيش الإسرائيلي من جهته الخميس مقتل أحد جنوده وإصابة سبعة آخرين “أثناء القتال” في جنوب لبنان.

ومنذ الإعلان عن التوصل إلى بتفاهم بين واشنطن وطهران الاثنين، تراجعت وتيرة الهجمات والعمليات العسكرية بين حزب الله واسرائيل من دون أن تتوقف كليا. وقتل ستّة أشخاص على الأقلّ منذ الاثنين بضربات اسرائيلية على جنوب لبنان وفق الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية.

ولم يعلن حزب الله من جهته عن أي هجمات على القوات الاسرائيلية في جنوب لبنان أو شمال اسرائيل.

وتنصّ مذكرة التفاهم التي وقّعها كل من الرئيسين الأميركي دونالد ترامب والإيراني مسعودة بيزشكيان مساء الأربعاء على “وقف فوري ودائم للعمليات العسكرية على كل الجبهات، بما في ذلك في لبنان”.

واعتبر الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم الأربعاء أن التفاهم الأميركي الايراني هو “نصر كبير” لطهران، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه “محطة مفصلية” بالنسبة الى لبنان ينبغي الاستفادة منها من أجل “طرد اسرائيل”.

ورأى قاسم أن “الخطر وجودي… لنا حق أن ندافع، ويجب أن ندافع”.

واندلعت الحرب في لبنان بعد إطلاق حزب الله صواريخ على إسرائيل ردا على مقتل المرشد الأعلى علي خامنئي في أولى الضربات الأميركية الإسرائيلية على إيران في 28 شباط/فبراير. وردّت إسرائيل بحملة واسعة من الغارات الجوية واجتياح بري.

وأدّت الحرب في لبنان منذ 2 آذار/مارس إلى مقتل أكثر من 3800 شخص وفق وزارة الصحة اللبنانية.

أما في الجانب الإسرائيلي، فقد قُتل منذ الثاني من آذار/مارس 31 جنديا ومتعاقد مدني واحد.

لو/دص