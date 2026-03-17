قتيل في أبوظبي جراء شظايا ناجمة عن اعتراض صاروخ مع استمرار هجمات إيران في الخليج

قُتل شخص الثلاثاء جراء شظايا صاروخ بالستي جرى اعتراضه في أبوظبي، وفق السلطات المحلية، في ظل استمرار إيران بشن هجمات صاروخية على جيرانها في الخليج عقب اندلاع الحرب الأميركية الإسرائيلية ضدها.

وتتعرض دول الخليج العربية الغنية بالنفط لهجمات إيرانية ردا على الضربات الأميركية الإسرائيلية التي أشعلت فتيل الحرب في الشرق الأوسط، إذ استهدفت طهران مصالح أميركية وبنية تحتية مدنية.

وقال مكتب أبوظبي الإعلامي في منشور عبر منصة إكس “تعاملت الجهات المختصة في إمارة أبوظبي مع حادث نتيجة سقوط شظايا في منطقة بني ياس، عقب اعتراض صاروخ بالستي من قبل الدفاعات الجوية، مما أسفر عن مقتل شخص من الجنسية الباكستانية”.

يأتي ذلك غداة مقتل رجل فلسطيني إثر سقوط صاروخ على سيارته عند مشارف العاصمة الإماراتية.

وبهذا يرتفع عدد القتلى في الإمارات منذ بدء النزاع إلى ثمانية، هم ستة مدنيين وجنديان قُتلا في حادث تحطم مروحية.

إلى جانب استهداف الموانئ والمطارات والمباني السكنية والفنادق والمواقع العسكرية في جميع أنحاء المنطقة، استهدفت إيران أيضا منشآت للطاقة في الخليج.

على الساحل الشرقي للإمارات، استُهدفت منطقة الفجيرة للصناعات البترولية الثلاثاء بهجوم جديد بطائرة مسيّرة، ما تسبب في اندلاع حريق من دون وقوع إصابات، وفق السلطات المحلية.

وكانت المنطقة الصناعية نفسها، الواقعة على خليج عُمان خلف مضيق هرمز، قد استُهدفت بهجوم مماثل الاثنين، ما دفع بشركة النفط الوطنية “أدنوك” إلى تعليق شحنات النفط الخام من الموقع، وفق ما أفاد مصدر مطلع وكالة فرانس برس.

وفي الكويت، أصيب اثنان من طواقم الطوارئ الطبية جراء سقوط شظايا على مركز للإسعاف الثلاثاء، وفق وزارة الصحة الكويتية.

وفي قطر، سمع صحافي من وكالة فرانس برس انفجارات عدة في الدوحة الثلاثاء، غداة دوي انفجارات مماثلة في أنحاء العاصمة القطرية.

وتعرضت قطر، كسائر دول الخليج، لهجمات بطائرات مسيّرة وصواريخ في الأيام الأخيرة.

وأفادت وزارة الدفاع القطرية في بيان على منصة اكس بأن “القوات المسلحة تصدت لهجمة صاروخية استهدفت دولة قطر”.

وفي وقت لاحق، قالت إدارة الدفاع المدني في الدولة الصغيرة الغنية بالغاز إنها تتعامل مع حريق محدود في منطقة صناعية عقب عملية الاعتراض، ولم يتم الإبلاغ عن أي إصابات.

وفي دبي، أكبر مدن الإمارات من حيث عدد السكان، سمع صحافي من وكالة فرانس برس ثلاثة انفجارات بعد أن تلقى سكان المدينة تنبيها عبر الهاتف المحمول يحثهم على التوجه فورا إلى مكان آمن بسبب تهديدات صاروخية محتملة.

وأطلقت إيران أكثر من 1900 صاروخ وطائرة مسيّرة على الإمارات، وهو عدد يفوق أي دولة أخرى استهدفتها طهران منذ بداية الحرب.

وصرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي هذا الأسبوع بأن قواعد أميركية في الشرق الأوسط استُخدمت لشن غارات جوية، وأن صواريخ أُطلقت من الإمارات لضرب جزيرة خرج الإيرانية، إلا أن المسؤولين الإماراتيين نفوا هذا الادعاء.

بور-كسب/جك/ب ق