قتيل في أبوظبي جراء شظايا ناجمة عن اعتراض صاروخ
قُتل شخص الثلاثاء جراء شظايا اعتراض صاروخ بالستي في أبوظبي، وفق السلطات، في ظل استمرار إيران شن هجمات صاروخية في الخليج عقب اندلاع الحرب الأميركية الإسرائيلية ضدها.
وقال مكتب أبوظبي الإعلامي في منشور عبر منصة إكس “تعاملت الجهات المختصة في إمارة أبوظبي مع حادث نتيجة سقوط شظايا في منطقة بني ياس، عقب اعتراض صاروخ بالستي من قبل الدفاعات الجوية، مما أسفر عن مقتل شخص من الجنسية الباكستانية”.
ويأتي ذلك غداة مقتل شخص من الجنسية الفلسطينية إثر سقوط صاروخ على سيارته عند مشارف العاصمة الإماراتية.
وبهذا، يرتفع عدد القتلى في الإمارات منذ بدء النزاع إلى ثمانية، هم ستة مدنيين وجنديان قُتلا في حادث تحطم مروحية.