قتيل في ضربة إسرائيلية بجنوب لبنان

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افاد الجيش الإسرائيلي السبت بأنه استهدف عنصرا في حزب الله في جنوب لبنان غداة إغارته على مواقع عسكرية تابعة للحزب، فيما ذكرت الوكالة الوطنية للاعلام الرسمية اللبنانية أن القصف أدى إلى مقتل شخص وإصابة آخر.

وقال الجيش الاسرائيلي في بيان “أغارت طائرة لسلاح الجو قبل قليل على مخرب من حزب الله عمل على إقامة بنية تحتية إرهابية لتوجيه أنشطة إرهابية لحزب الله في جنوب لبنان”. وأكد البيان أن إسرائيل ستمنع إعادة “تموضع حزب الله” في المنطقة.

ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة في لبنان قوله في بيان إن “الغارة بمسيرة إسرائيلية معادية على سيارة في خربة سلم أدت إلى استشهاد مواطن وإصابة آخر بجروح”.

وكان الجيش الاسرائيلي قد نفذ عدة ضربات الجمعة على “مواقع عسكرية” لحزب الله في المنطقة.

واستهدف الجيش “أسلحة وقاذفات صواريخ” كانت “تهدد دولة إسرائيل وتشكل انتهاكا صارخا” لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم بين إسرائيل والحزب الله.

في الثامن من تشرين الأول/أكتوبر 2023، غداة الهجوم غير المسبوق لحماس على جنوب إسرائيل والذي أشعل فتيل الحرب في غزة، أعلن حزب الله فتح جبهة “إسناد” للقطاع وحليفته حماس، وبدأ بإطلاق الصواريخ على شمال إسرائيل التي ردت بقصف جنوب لبنان.

وعقب نزاع استمر لأكثر من عام وتحوّل مواجهة مفتوحة اعتبارا من أيلول/سبتمبر، دخل اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله حيز التنفيذ في 27 تشرين الثاني/نوفمبر، لكن إسرائيل تواصل تنفيذ ضربات في الأراضي اللبنانية، ويتهم كل من الجانبين الآخر بانتهاك الهدنة.

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