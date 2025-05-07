قتيل في ضربة إسرائيلية على سيارة في صيدا في جنوب لبنان (اعلام رسمي)

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ذكرت الوكالة الوطنية للاعلام الرسمية اللبنانية أن ضربة من مسيرة إسرائيلية على سيارة أدت إلى سقوط قتيل في مدينة صيدا الرئيسية في جنوب لبنان الأربعاء، رغم وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله.

وأفادت الوكالة “استهدفت مسيّرة معادية فجرا، سيارة (..) في مدينة صيدا، ما أدى الى سقوط شهيد”.

وأفاد مصور وكالة فرانس برس في المكان بأن الضربة اخترقت سقف السيارة.

وبعد نحو عام من تبادل للقصف عبر الحدود اللبنانية الإسرائيلية بين الدولة العبرية وحزب الله، تحوّل حربا مفتوحة في أيلول/سبتمبر 2024، توصل الجانبان بوساطة أميركية، الى اتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 27 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

وعلى رغم سريان الهدنة، لا تزال إسرائيل تشن غارات على مناطق لبنانية عدة خصوصا في الجنوب والشرق.

وتؤكد الدولة العبرية أنها لن تسمح للحزب المدعوم من إيران، بالعمل على ترميم قدراته بعد الحرب التي تلقى خلالها ضربات قاسية على صعيد البنية العسكرية، وقتل فيها العديد من قادته أبرزهم أمينه العام السابق حسن نصرالله.

ويطالب لبنان المجتمع الدولي بالضغط على اسرائيل لوقف هجماتها والانسحاب من خمسة مرتفعات في جنوب البلاد أبقت قواتها فيها بعد انقضاء مهلة انسحابها بموجب الاتفاق.

جوص/غ ر-ريم