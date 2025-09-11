The Swiss voice in the world since 1935
قتيل في ضربة جوية إسرائيلية على جنوب لبنان (وزارة الصحة)

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل شخص الخميس في هجوم بطائرة مسيّرة إسرائيلية في جنوب البلاد حيث تنفذ إسرائيل بانتظام ضربات تقول أنها تستهدف حزب الله.

وأوردت الوزارة في بيان أن “غارة العدو الإسرائيلي بمسيرة استهدفت دراجة نارية على طريق عين بعال – البازورية أدت إلى سقوط شهيد” في المنطقة التابعة لقضاء صور.  

ورغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، بعد نزاع استمر لمدة عام بين إسرائيل وحزب الله شمل شهرين من الحرب المفتوحة، يواصل الجيش الإسرائيلي قصف الدولة المجاورة، مؤكدا انه يستهدف مواقع وأعضاء حزب الله.

ولا يرد حزب الله على الهجمات الإسرائيلية بعدما خرج من الحرب ضعيفا.

وقعت الضربة الجديدة بعد هجمات إسرائيلية الثلاثاء والاثنين، أسفرت على التوالي عن إصابة عنصر من حزب الله في جنوب بيروت، بحسب مصدر أمني، وسقوط خمسة قتلى في شرق البلاد. 

كذلك تزامنت مع زيارة المبعوث الفرنسي الخاص جان إيف لودريان الذي تشرف بلاده على وقف إطلاق النار مع الولايات المتحدة، إلى بيروت حيث من المقرر أن يلتقي مسؤولين لبنانيين.

وفي الشهر الماضي، طلبت الحكومة اللبنانية من الجيش وضع خطة لنزع سلاح حزب الله بحلول نهاية العام، تحت ضغط أميركي قوي وفي ظل مخاوف من تكثيف الضربات الإسرائيلية.

وقال وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي لوكالة فرانس برس الثلاثاء إن على الجيش اللبناني استكمال نزع سلاح حزب الله في جنوب البلاد قرب الحدود مع إسرائيل خلال ثلاثة أشهر.

