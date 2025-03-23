قتيل في غارات إسرائيلية جديدة على جنوب لبنان

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نفذت إسرائيل غارات عدة على جنوب لبنان الأحد أسفرت إحداها بطائرة مسيّرة عن مقتل شخص، بحسب مصادر رسمية، غداة التصعيد الأكثر دموية منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في تشرين الثاني/نوفمبر.

ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية عن وزارة الصحة أن “غارة العدو الإسرائيلي بمسيّرة على سيارة في بلدة عيتا الشعب (الحدودية) أدت إلى استشهاد مواطن”.

وأفادت الوكالة أيضا أن طائرات إسرائيلية قصفت منازل جاهزة في بلدتي الناقورة وشيحين القريبتين من الحدود، من دون أن تسفر عن إصابات.

كما ذكرت أن غارات جوية إسرائيلية استهدفت بلدة اللبونة الحدودية.

وتأتي الضربات الجديدة بعد يوم من مقتل ثمانية أشخاص في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان، فيما حذّر رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام من خطر اندلاع حرب جديدة بعد أربعة أشهر من سريان الهدنة الهشة.

وقالت إسرائيل إنها ردت على هجمات صاروخية من الأراضي اللبنانية، وهي الأولى على شمال أراضيها منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 27 تشرين الثاني/نوفمبر منهيا الحرب بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله اللبناني.

ونفى الحزب المدعوم من إيران ضلوعه في الهجمات الصاروخية التي لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنها، متهما “العدو الإسرائيلي” بالبحث عن “ذرائع لمواصلة اعتداءاته على لبنان”.

فتح حزب الله جبهة ضد إسرائيل تضامنا مع حماس في بداية الحرب على غزة التي بدأت عقب هجوم الحركة الفلسطينية في السابع من تشرين الأول/أكتوبر.

وأدت الهدنة إلى هدوء نسبي في لبنان بعد أكثر من عام من الأعمال العدائية، رغم الضربات التي تواصل إسرائيل تنفيذها على أهداف تقول إنها مرتبطة بحزب الله، منذ الانسحاب الجزئي لقواتها من جنوب لبنان في 15 شباط/فبراير.

جست/مون-ح س/الح