قتيل في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان (وزارة الصحة)

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية الجمعة مقتل شخص في غارة إسرائيلية على جنوب البلاد، في أحدث هجوم دام هذا الأسبوع رغم اتفاق وقف إطلاق النار مع حزب الله.

وقالت وزارة الصحة في بيان إن “غارة العدو الإسرائيلي على بلدة عيترون أدت إلى سقوط شهيد”.

وتواصل إسرائيل تنفيذ هجمات على لبنان، تقول غالبا إنها تستهدف عناصر أو مواقع لحزب الله، رغم التوصل إلى اتفاق في تشرين الثاني/نوفمبر لإنهاء أكثر من عام من الأعمال العدائية مع الحزب المدعوم من إيران.

وفي اليوم السابق، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل شخص في غارة جوية على الجنوب، فيما قتل خمسة آخرون الاثنين في غارات على شرق البلاد قال الجيش الإسرائيلي إنها استهدفت مواقع لحزب الله.

وتحت ضغط أميركي شديد ومخاوف من توسع الضربات الإسرائيلية، طلبت الحكومة اللبنانية الشهر الماضي من الجيش وضع خطة لنزع سلاح حزب الله، وقالت الأسبوع الماضي إن الجيش سيبدأ تنفيذها.

ورفض حزب الله الذي أضعفته الحرب الأخيرة بشدة، خطة نزع السلاح التي تقول الحكومة إنها جزء من تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.

