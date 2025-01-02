قتيل في قصف روسي على جنوب أوكرانيا

afp_tickers

1دقيقة

قتل شخص على الأقل ليل الأربعاء الخميس في سلسلة ضربات استهدفت منطقة زابوريجيا في جنوب أوكرانيا، وفق ما أفادت السلطات المحلية الخميس.

وقال حاكم المنطقة إيفان فيدوروف عبر تطبيق تلغرام “تم تدمير مبنى من خمس طبقات. قتل رجل. سحب المسعفون جثته من بين الأنقاض”.

وأضاف المصدر نفسه أن روسيا قصفت بلدة ستيبنوغيرسك مستخدمة “11 قنبلة جوية موجهة”، وهي ذخائر تستخدمها موسكو غالبا في المناطق القريبة من الجبهة.

وتقع بلدة ستيبنوغيرسك على بعد بضعة كيلومترات فقط من خط الجبهة بين القوات الروسية والأوكرانية.

وتابع الحاكم في رسالته أن “عملية البحث والإسعاف استغرقت أكثر من خمس ساعات”.

وتكثفت الهجمات على هذه المنطقة منذ أشهر عدة.

ومنذ تشرين الثاني/نوفمبر، تخشى أوكرانيا هجوما روسيا على مدينة زابوريجيا، عاصمة المنطقة التي تحمل الاسم نفسه وتقع على بعد حوالى 35 كيلومترا من المواقع الروسية و50 كيلومترا من المحطة النووية.

بور-فف/ب ق/الح